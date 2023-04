Passe de combat Warzone 2 et Modern Warfare 2 – Saison 3 : paliers et récompenses

Alors que le coup d’envoi de la Saison 3 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 approche à grands pas, le tout nouveau Passe de combat a commencé à se dévoiler. Des armes aux nouveaux opérateurs en passant par les différents plans d’armes, voici les différentes récompenses à débloquer par niveau.

Un nouveau Passe de Combat va bientôt être d’actualité sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 en même temps que la tant attendue mise à jour de la Saison 3. Les joueurs peuvent s’attendre au traditionnel équilibrage, à de nouvelles cartes et de nouveaux modes, mais le Passe de Combat offrira également de nouvelles armes et des cosmétiques.

Le Passe de Combat de la Saison 3 demandera une fois de plus aux joueurs d’utiliser le nouveau système de jetons pour débloquer les secteurs les uns après les autres.

Combien coûtera le Passe de Combat de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 ?

Le Passe de Combat Premium pour la Saison 3 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 devrait coûter 1 100 points CoD. C’était le prix pour la Saison 1 et la Saison 2, on peut donc s’attendre à ce qu’il en soit de même pour la Saison 3.

Si vous êtes parvenus à progresser suffisamment dans le Passe de Combat de la Saison 2, vous avez peut-être collecté suffisamment de Points CoD pour que le nouveau Passe de Combat ne vous coûte pas un centime.

Armes accessibles gratuitement grâce au Passe de combat

Les développeurs ont d’ores et déjà confirmé que les joueurs pourront mettre la main sur l’emblématique fusil de précision Intervention, désormais connu sous le nom de FJX Imperium, grâce au Passe de Combat.

Dans la Saison 2, le Passe de Combat proposait trois nouvelles armes, mais rien n’indique combien d’armes seront incluses dans le Passe de Combat de la Saison 3. Les joueurs de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 peuvent vraisemblablement s’attendre à recevoir au moins deux armes, dont le FJX Imperium.

Nouvel opérateur disponible via le Passe de combat

Les développeurs n’ont pas confirmé si Alejandro ou Valeria seront disponibles via le Passe de Combat de la Saison 3. Cependant, il est plus que probable que l’un des opérateurs soit une récompense du Passe de Combat, tout comme Ronin l’était dans la Saison 2.