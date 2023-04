Qu’est-ce que le passe de combat BlackCell de MW2 et Warzone 2 ?

Le passe de combat BlackCell va bientôt arriver sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 à l’occasion de la saison 3. Alors pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un maximum de récompenses, voici ce que ce nouveau passe de combat propose ainsi que son prix.

La mise à jour de la saison 3 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 arrivera le 12 avril, et grâce à la feuille de route de cette nouvelle saison, nous savons que cette mise à jour apportera une tonne de nouveautés à la fois au multijoueur et sur le Battle Royale.

Si les ajouts de la saison 3, comme le fusil de sniper Intervention et les nouveaux opérateurs Alejandro et Valeria suscitent déjà l’enthousiasme des joueurs de Modern Warfare 2 et de Warzone 2, des récompenses uniques sont à prévoir dans le passe de combat de la saison 3.

Et au cours de la saison 3, les joueurs découvriront une nouvelle offre du passe de combat appelée BlackCell. Découvrez alors tout ce que vous devez savoir.

Le passe de combat BlackCell de Modern Warfare 2 et Warzone 2

Le passe de combat BlackCell remplacera le pack du passe de combat dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 à partir de la saison 3.

En fait, le BlackCell sera la nouvelle option du passe de combat de haut niveau dans Modern Warfare 2 et Warzone 2. Pour les joueurs qui cherchent à obtenir le contenu le plus saisonnier, BlackCell sera une option intéressante.

Le passe de combat BlackCell comprend tout le contenu du passe de combat standard, ainsi que des récompenses exclusives.

Voici tout ce que le passe de combat BlackCell vous apportera au cours de la saison 3 :

Accès à l’intégralité du passe de combat de la saison 3 et 20 sauts de niveau (25 sur PlayStation).

1 100 Points CoD attribués instantanément

Jusqu’à 1 400 Points CoD attribués tout au long du passe de combat

Un opérateur BlackCell, vêtu d’un skin Camo animé

Un plan d’arme, un skin de véhicule et un mouvement de finition

Un secteur BlackCell exclusif au sein de l’AO du passe de combat servant de point de départ alternatif

Déverrouillage immédiat des secteurs du passe de combat adjacents au secteur BlackCell

Contenu supplémentaire du passe de combat réservé à BlackCell : Chaque secteur du passe doté d’un skin d’Opérateur comporte une variante BlackCell (12 skins au total) à débloquer

Le prix du passe de combat BlackCell

Le passe de combat BlackCell de Modern Warfare 2 et Warzone 2 devrait coûter environ 30€.

Bien évidemment, cela sera aux joueurs de décider si le passe de combat BlackCell en vaut la peine ou non. Selon Activision, ce passe de combat “comprend plus de 7 000 Points CoD de valeur“.

N’oubliez pas que le passe de combat standard sera toujours disponible pour 1 100 Points CoD, ce qui équivaut à environ 10€.