Passe de combat Warzone 2 et Modern Warfare 2 – Saison 5 : paliers et récompenses

À quelques heures du coup d’envoi de la Saison 5 de Warzone 2 et Modern Warfare 2, le tout nouveau Passe de Combat a commencé à se dévoiler. Des armes aux nouveaux opérateurs en passant par les différents plans d’armes, voici les différentes récompenses à débloquer par niveau.

Les éléments cosmétiques ont toujours eu une part importante dans Warzone 2. Alors que les joueurs cherchent plus que jamais à s’illustrer sur le champ de bataille avec panache, Activision multiplie les collaborations saison après saison.

Après l’arrivée détonante des super-héros de la série à succès The Boys, c’est au tour de Snoop Dogg, Nicki Minaj et 21 Savage de débarquer sur le Multijoueur et le battle royale.

Comme toujours, la Saison 5 apporte également un tout nouveau Passe de Combat avec de nouveaux cosmétiques, des armes, des opérateurs et plus encore. Pour mettre l’eau à la bouche des joueurs, les développeurs ont révélé une partie de ce qui peut être obtenu grâce au Passe de combat. Voici tout ce qui a été révélé jusqu’à présent.

Combien coûte le Passe de Combat de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 ?

Le Passe de Combat de la Saison 5 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 coûte 1 100 Points CoD, soit 9,99€.

Les joueurs peuvent également passer au Passe de Combat BlackCell pour 29,99€, qui offre 1 100 Points CoD et un nouveau secteur du Passe avec des récompenses uniques.

Armes accessibles gratuitement grâce au Passe de combat

Deux armes bien connues des vétérans de la franchise, le fusil d’assaut FR Avancer et le fusil de précision Carrack .300 sont disponibles gratuitement dans le Passe de combat de la Saison 5 de Warzone 2 et Modern Warfare 2.

FR Avancer : Secteur E8

Carrack .300 : Secteur E7

Vous ne reconnaîtrez peut-être pas ces armes de prime abord sous leurs nouveaux noms, mais il s’agit du FAMAS et du W2000.

Nouveaux opérateurs disponibles via le Passe de combat

Le nouvel opérateur de la Saison 5 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 est Philip Graves de la Shadow Company.

Le Passe de combat de la Saison 5 proposera Graves et Oz en tant que récompenses instantanées après l’achat du Passe de combat, ainsi qu’une version plus sophistiquée disponible après avoir terminé le dernier Secteur. Pour Mila et Velikan, chaque Opérateur sera disponible dans un secteur spécifique du Passe de combat.

Voici un aperçu de tous les Opérateurs de la Saison 5 à venir dans le Passe de Combat :

Philip Graves : Récompense instantanée

Oz : Récompense instantanée

Velikan : Secteur 19

Mila : Secteur 6

Les nouveaux plans d’armes et skins d’opérateurs

Activision a levé le voile sur quelques nouveaux skins d’opérateurs et plans d’armes du Passe de combat de la Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2. Les joueurs recevront plusieurs nouveaux plans d’armes, notamment :

King Hunter : Secteur E1

Banneret : Secteur E12

Raider : Secteur E14

Grandmaster : Secteur de la Victoire Finale

De nouveaux skins d’opérateurs seront également d’actualité, dont The Rook Ghost, Bad Bishop, The Bishop, Shadow 0-1 Tier 100, et Onslaught Tier 100.

Voici la liste complète des skins d’opérateurs :

The Bishop (Alex) : Secteur E13

Bad Bishop (Roze) : Secteur E14

The Rook (Ghost) : Secteur E17

Oz Tier 100

Graves Tier 100

Les détenteurs d’un Passe BlackCell recevront une version noire et or alternative de certains des skins mentionnés ci-dessus.

Bien sûr ce n’est que la partie visible de l’iceberg, le Passe de Combat de la Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 a bien plus à offrir. Les joueurs obtiendront davantage de skins de véhicules, de plans d’armes et de skins d’opérateurs, dont certaines variantes exclusives à BlackCell.