Passe de combat BlackCell de Warzone et MW3 Saison 1 : Prix, récompenses…

Le Battle Pass BlackCell revient pour la saison 1 de Modern Warfare 3 et Warzone. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce Passe de combat premium.

La première mise à jour majeure de Modern Warfare 3 arrive, avec une avalanche de contenu à la clé. La Saison 1 de MW3 s’annonce captivante, avec de nouveaux modes de jeu, maps, opérateurs et bien plus encore.

Warzone n’est pas non plus en reste, puisque le battle royale va hériter d’une grande partie du contenu du dernier opus Call of Duty, ainsi que de la très attendue nouvelle map Urzikstan.

Pour profiter pleinement de tout ce nouveau contenu, vous serez peut-être tenté de vous offrir le Passe de combat de la Saison 1, et peut-être même sa version de luxe : BlackCell.

Contenu du Passe de combat BlackCell dans MW3 et Warzone

BlackCell est une option de Battle Pass premium pour MW3 et Warzone qui a remplacé le Battle Pass Bundle.

Le Battle Pass BlackCell offre ne nombreuses récompenses exclusives, sous forme de cosmétiques, de plans d’armes et bien d’autres bonus. En voici la liste pour la Saison 1 de Warzone et Modern Warfare 3 :

Accès au Passe de combat complet de la saison 1 et 20 sauts de niveau (25 sur PlayStation). Comprend 1 400 points CoD tout au long du Battle Pass

1 100 points CoD instantanément

Opérateur BlackCell Abolisher

Plan d’arme “Man O’ War” pour le fusil à pompe Haymaker

Skin de véhicule “War Horse” pour le Coyote

Finisher “Flexed Upon”

Le secteur BlackCell sert de point de départ alternatif pour le Battle Pass

Contenu supplémentaire du Battle Pass BlackCell: 10 skins d’opérateur BlackCell alternatifs et 6 plans d’armes alternatifs.

Les propriétaires de l’édition Coffre de Modern Warfare 3 peuvent activer leur récompense gratuite BlackCell et débloquer l’ensemble du contenu, ainsi que 50 sauts de niveau.

L’opérateur BlackCell de la saison 1, Abolisher, ainsi que des skins en noir et or pour le bras droit de Makarov, Nolan, et plusieurs autres skins d’opérateurs sont inclus comme récompenses. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à toute une sélection de plans d’armes.

Grâce aux 20 sauts de niveau de Battle Pass, ou 25 si vous jouez sur PlayStation, vous pourrez débloquer directement le fusil de sniper XRK Stalker ou le fusil d’assaut RAM-7.

Il est important de noter que les joueurs ayant acheté le Battle Pass standard pour 1 100 points CoD peuvent passer à la version BlackCell à tout moment de la saison, et ils récupéreront leurs 1 100 points CoD.

Prix du Passe de combat BlackCell de MW3 et Warzone

Le Passe de combatBlackCell devrait coûter 29,99€ si l’on s’en fie aux précédentes itérations de ce battle Pass premium.

Il reviendra aux joueurs de décider si le Battle Pass BlackCell en vaut la peine. Selon la feuille de route de la saison 1, le Battle Pass BlackCell “comprend une valeur de plus de 7 000 points CoD”.

Gardez à l’esprit que l’offre standard de Battle Pass sera toujours disponible pour 1 100 points CoD, ce qui équivaut à 9,99€ (et même moins si vous achetez des CP en grande quantité).