NICKMERCS adore la map Bonne Fortune de Warzone et explique pourquoi

Nick “NICKMERCS” Kolcheff a donné son avis sur la nouvelle carte de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific avec des explications précises.

Alors que NICKMERCS a été loin de Warzone pendant un bon moment maintenant, le streamer a fait un retour sur le Battle Royale de Call of Duty pour essayer la nouvelle carte de la Saison 4, Bonne Fortune, qu’il semble apprécier.

La Saison 4 de Warzone a introduit une toute nouvelle carte à découvrir pour les joueurs. Certains joueurs n’ont pas vraiment apprécié la nouvelle carte au début, peut-être car Rebirth Island leur manquait, mais l’avis de NICKMERCS est assez différent à ce sujet.

NICKMERCS a quitté Warzone pour jouer à Apex Legends en devenant addict au mode classé que le Battle Royale de Respawn Entertainment a à offrir, contrairement à celui d’Activision. Même s’il préfère toujours Apex à Warzone, l’ancien streamer de Fortnite a fait un petit retour sur Warzone Pacific au moins pour tester la nouvelle carte qui l’intriguait.

Et en y jouant le 22 juin dernier, il a déclaré : “J’aime vraiment la map, ouais beaucoup.”

Looks like @NICKMERCS approves of the Warzone map 👀 pic.twitter.com/7O3Z8luPgs — Full Squad Gaming (@fullsquadgaming) June 23, 2022

NICKMERCS a encore poursuivi sur son avis sur Bonne Fortune : “J’aime la carte… qu’est-ce que tu ne peux pas aimer ? C’est un peu plus dynamique que l’ancienne, il y a une cave, il y a beaucoup plus de villes et tout.”

Alors peut-être que NICKMERCS pourrait donner une nouvelle chance à Warzone avec la carte Bonne Fortune qui semble bien lui plaire, qui sait ? Dans tous les cas, il a déjà dit qu’il retenterait sa chance sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ainsi que Warzone 2.0, au moins pour quelque temps.