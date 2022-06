Warzone : L’astuce simple pour améliorer votre visée sur console

Un expert de Call of Duty: Warzone vous donne un simple conseil pour améliorer votre visée, peu importe votre champ de vision.

Les joueurs console sur Warzone se plaignent souvent d’avoir un FOV (champ de vision) plus petit ce qui rend la visée plus compliquée mais le youtubeur JGOD a expliqué comment vous pouvez instantanément améliorer votre visée avec une simple astuce.

Depuis que Call of Duty est passé à des jeux cross-plateforme, permettant aux joueurs PC de jouer avec des joueurs console, il y a toujours eu des débats. Certains joueurs de clavier & souris trouvent que l’aide à la visée des manettes est trop puissante et les joueurs consoles pensent qu’être bloqués à 80 de FOV leur donne un désavantage certain.

Advertisement

Lire aussi – Quel est le meilleur Call of Duty de tous les temps ?

L’un des désavantages notoires du FOV est le contrôle du recul. Lorsque votre écran est zoomé, le recul visuel est plus important, cela devient donc plus compliqué de tirer droit. Mais JGOD a expliqué une astuce qui peut être utilisée par les joueurs console pour contrôler plus facilement leur recul, même avec 80 de FOV.

La plupart des joueurs ont sûrement déjà compris que pour contrôler le recul, ils doivent baisser leur joystick de droite. Mais JGOD recommande aux joueurs d’utiliser leur joystick de gauche pour aider à viser, en plus de celui de droite. Une fois que le recul est contrôlé, vous avez simplement besoin de bouger un petit peu avec votre stick de gauche pour toucher votre cible.

Advertisement

Lire aussi – Cette classe Warzone du Volk reproduit les sensations de la FFAR

De plus, il explique que se déplacer de côté en tirant offrira plus d’aide à la visée rotationnelle jusqu’à une distance de 200 mètres. Nous vous recommandons de visionner la vidéo ci-dessus pour mieux comprendre ses explications.