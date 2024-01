À quand le retour de Fortune’s Keep dans Warzone ?

Fortune’s Keep a été retirée de Warzone le 16 novembre 2022, lors du lancement de Warzone 2, quelques mois seulement après avoir été ajoutée au jeu. Cependant, cette carte va revenir cette année, mais quand exactement ? Toutes les infos.

Fortune’s Keep était la deuxième carte Resurgence à petite échelle introduite dans le Battle Royale de Call of Duty, et bien qu’elle n’ait jamais été aussi populaire que Rebirth Island, elle avait tout même sa part de fans parmi les joueurs.

De nombreux joueurs se sont habitués au rythme rapide de Fortune’s Keep et de Rebirth Island, et même si Vondel et Ashika Island ont également été des cartes Resurgence globalement appréciées, elles restent tout de même moins populaires que les deux premières.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans cet esprit, nous savons que Fortune’s Keep et Rebirth Island reviendront dans Warzone. Mais une question se pose alors : quand ?

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de date spécifique pour le retour de Fortune’s Keep dans Warzone, bien que nous sachions qu’elle reviendra début 2024.

Il reste à voir à quel moment de l’année cela se fera. La saison 2 de Modern Warfare 3 devrait être lancée en février, mais cela pourrait paraître un peu tôt.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Avec la saison 3 qui devrait suivre environ 2 mois après en avril, un potentiel retour de cette carte à ce moment-là semble cohérent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quoi qu’il en soit, dès que nous aurons de nouvelles informations sur le retour de Fortune’s Keep dans le Battle Royale, nous mettrons alors cet article à jour.

Pour plus de contenu sur Warzone, n’hésitez pas à consulter nos guides :

Meilleures armes meta | Armes les plus populaires | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres graphiques | Paramètres console | Voir ses stats | Top streamers FR