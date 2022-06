Warzone : La nouvelle ville de Caldera a un problème fondamental

Des joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific sont tombés sur un problème majeur en visitant la nouvelle ville Storage Town de Caldera dans la Saison 4.

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific a offert aux joueurs une toute nouvelle carte pour le Battle Royale avec l’arrivée de Bonne Fortune mais cette mise à jour saisonnière a également apporté certains changements intéressants sur Caldera.

Ces changements concernent notamment l’addition de la ville Storage Town de Verdansk. Mais des joueurs ont déjà découvert des problèmes à cet endroit.

Sur Reddit, un utilisateur a exprimé son ennui avec la façon dont les joueurs réapparaissent autour de Storage Town, déclarant que cela les rend trop vulnérables aux ennemis qui campent près de cet endroit.

“Les réapparitions autour du nouveau Storage Town sont vraiment bizarres.

Mourir et essayer de réapparaître à Storage Town est vraiment nul. C’est vraiment le même endroit peu importe où tu es mort. Bonne chance quand tu voles de retour avec tout le monde en train de camper attendant simplement d’éliminer des joueurs en train de voler avec leur NZ-41. C’est vraiment ennuyant et frustrant.”

Beaucoup de joueurs sont frustrés par ce nouvel endroit qui doit beaucoup être fréquenté depuis son introduction sur Caldera. Mais ceci devrait se calmer au fil des semaines, le temps que la plupart des joueurs se (re)familiarisent avec Storage Town.

N’hésitez pas à y faire un tour si vous jouez régulièrement à Caldera et que vous avez connu Verdansk, des bons souvenirs pourraient refaire surface pour votre plus grand bonheur sur Call of Duty: Warzone Pacific !