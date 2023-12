Où trouver Krampus sur la carte Urzikstan de Warzone

Krampus est de retour cette année sur Warzone sur la nouvelle carte Urzikstan, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Voici alors tout ce que vous devez savoir.

L’introduction de Krampus dans CoD Vanguard et Warzone était presque cauchemardesque. Peu après son arrivée, les joueurs ont inondé les réseaux sociaux de plaintes, et à juste titre, car ce monstre de Noël gâchait les nombreuses parties de Warzone et du multijoueur.

Comme mentionné, Krampus est apparu dans Vanguard, le dernier Call of Duty de Sledgehammer Games. Depuis, il n’a plus fait son apparition, mais avec la sortie de Modern Warfare 3 par Sledgehammer, la question s’est posée : le studio aura-t-il l’audace de le ramener ? Certainement pas, si ?

Et bien, croyez-le ou non, Krampus est bien de retour dans Warzone, mais pas de la manière que vous pensez. Découvrez donc comment trouver ce monstre sur Urzisktan.

Activision

Où trouver Krampus sur la carte Urzikstan ?

La première chose que vous voudrez faire est de vous rendre à l’emplacement sur la carte ci-dessus, entre les emplacements Urzikstan Cargo et Old Town de Warzone. Si vous y arrivez sain et sauf, vous trouverez un petit lieu de sépulture sur le rivage avec un bras qui dépasse. Ce bras appartient à Krampus, car la créature semble avoir été ensevelie dans un glissement de terrain.

Mais curieusement, vous pouvez interagir avec le bras. Une fois que vous le faites, il commencera à bouger et votre écran sera rempli d’une explosion familière qui dit : “Krampus vous chasse.”

Activision

Le message disparaîtra, puis cela devient encore plus inquiétant. Le bras bougera de plus en plus vite avec une voix menaçante annonçant : “Il reviendra.” Compléter cela vous offrira la carte de visite “He Haunts You”.

Ainsi, son apparition dans Warzone est totalement différente de ce qu’elle a été dans le passé, mais c’est un joli easter egg qui rend hommage aux jours passés. Dans Vanguard/Warzone, lorsque Krampus arrivait, votre écran affichait la première partie du message précédent, avant qu’il ne se mette à vous poursuivre pour vous éliminer.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la façon de trouver Krampus sur la carte Urzikstan de Warzone.