Toutes les maps de Warzone MW3 : Battle Royale, Résurgence et plus

Warzone reçoit une mise à jour majeure à la fin de 2023, alors que le lancement de Modern Warfare 3 apporte une toute nouvelle perspective à l’écosystème Call of Duty.

Cela inclut une toute nouvelle carte de battle royale et des changements de mouvements significatifs, parmi d’autres choses, mais quelles cartes seront dans le jeu lors de sa sortie ?

Lors du COD Next, Activision a révélé à la fois le multijoueur de Modern Warfare 3 et la toute nouvelle expérience Warzone dans laquelle les joueurs pourront se plonger après la sortie du jeu principal le 10 novembre 2023.

Non seulement les joueurs ont pu voir comment se joue la nouvelle carte, Urzikstan, mais il y a eu également d’énormes nouvelles concernant les cartes qui seraient jouables dans Warzone au lancement — ainsi que quelques classiques qui feront leur retour l’année prochaine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que nous savons.

Cartes disponibles au lancement de MW3 Warzone

Activision

Au lancement, l’intégration de Warzone dans MW3 comportera les modes battle royale, résurgence, et Pillage à travers trois cartes. Ces cartes seront :

Urzikstan

Vondel

Ashika Island

Le jeu sera lancé avec la Saison 1 de Modern Warfare 3, donc attendez-vous à ce que ces cartes et modes soient jouables début à mi-décembre.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Anciennes cartes de Warzone de retour

Non seulement les trois cartes ci-dessus seront dans le nouveau Warzone, mais d’autres vont arriver par la suite — y compris deux cartes classiques que les joueurs de Warzone 1 adoreront.

Comme promis lors de COD Next, en 2024, Rebirth Island et Fortune’s Keep feront leur grand retour dans le battle royale de Call of Duty, bien que les détails sur leurs retours soient encore rares pour le moment.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Est-ce que Verdansk reviendra ?

Activision

Au moment de la rédaction, il n’y a eu aucune suggestion que Verdansk reviendra dans Warzone, bien qu’elle sera disponible dans Warzone Mobile, aux côtés de Rebirth Island.

De nombreux joueurs ont spéculé que puisqu’un certain nombre de missions de Campagne auront des lieux à Verdansk, et qu’ils ont été vus dans certaines des illustrations et bandes-annonces du jeu, les développeurs doivent se préparer à réintroduire Verdansk à une date ultérieure.

C’est tout ce que nous savons à propos de la prochaine itération de Warzone et de ses cartes jusqu’à présent, et cela semble certainement que les joueurs auront de nombreuses options dans les mois à venir.

L’article continue après la publicité