L’aim assist secrètement nerf dans Warzone 2 ? Les joueurs en sont convaincus

De nombreux joueurs de Warzone 2 ont ressenti un changement de l’aim assist (aide à la visée) depuis la mise à jour de la Saison 5.

La Saison 5 vient d’arriver sur Modern Warfare 2 et Warzone 2. En plus des nombreuses nouveautés et du patch d’équilibrage des armes, les joueurs pensent avoir repéré un changement caché, donc les développeurs n’auraient fait mention nulle part.

En effet, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux font part d’un ressenti différent de l’aim assist depuis le début de la Saison 5

L’aim assist – ou aide à la visée en français – est depuis longtemps un sujet de débat important dans de nombreux jeux de tir, et pas seulement Call of Duty. Ceci a été amplifié par l’introduction du crossplay entre différentes plateformes ces dernières années, où les joueurs utilisant souris et clavier sont régulièrement mélangés aux joueurs manettes, ces derniers bénéficiant de l’aim assist.

Cela dit, il est devenu clair que l’aim assist est essentielle pour les joueurs utilisant une manette, les joysticks n’étant pas tout à fait en mesure de fournir la précision et le tracking nécessaires pour une expérience de jeu agréable, surtout pour les joueurs occasionnels.

L’aim assist de Warzone a-t-elle été nerf ?

Après avoir fait leurs premiers pas dans la Saison 5 de Warzone 2, le 2 août, un certain nombre de joueurs ont signalé que l’aim assist semblait différente, en particulier l’aim assist rotationnelle.

Parmi ceux-ci, on compte le finaliste des World Series of Warzone, TheTacticalBrit, qui a déclaré que l’aim assist rotationnelle et sa portée “semblent avoir été nerf”.

Alors qu’un certain nombre de joueurs sur les réseaux sociaux ont déclaré que l’aim assist semblait définitivement plus faible, un test du créateur de contenu dreamstrike a semblé suggérer qu’il pourrait ne pas y avoir beaucoup de différence.

Dreamstrike a déclaré : “Il est très difficile de mesurer objectivement la force en S4 vs S5, mais ça semble toujours OP.”

Inutile de dire que de nombreux joueurs utilisant une manette ont l’impression que quelque chose est légèrement différent avec leur visée en Saison 5, mais il est difficile de dire si l’aim assist a réellement été nerf ou si la sensation trompeuse de quelques joueurs à déclenché un effet placebo parmi les joueurs manettes.

Si l’aime assist a été nerf, même accidentellement, il est probable que Raven Software finisse par déclarer officiellement ce changement.