Modern Warfare 3 va apporter une amélioration nette de la vitesse de mouvement

Modern Warfare 3 a dévoilé des images des 16 refontes de cartes de MW2 (2009), mais rapidement, c’est la vitesse d’escalade améliorée qui a fait sensation auprès des fans.

Sledgehammer Games est aux commandes de Modern Warfare 3 et suscite l’engouement des fans en répondant à des demandes très attendues par la communauté. D’abord, la mini-carte classique fait son grand retour, ce qui signifie que les joueurs verront leur position révélée lorsqu’ils tireront avec une arme non silencieuse.

Les développeurs ont ensuite entendu les plaintes des joueurs et ont alors ralenti la vitesse de TTK en multijoueur en augmentant la santé de base à 150.

MW3 redonne le pouvoir aux joueurs en leur permettant de voter pour la carte sur laquelle ils joueront en multijoueur. Enfin, Sledgehammer a promis des changements radicaux en matière de mouvement, avec notamment le retour du slide-cancel, de l’annulation du rechargement et d’une vitesse de déplacement plus rapide.

Les membres de la communauté restaient sceptiques quant à ces changements de mouvement jusqu’à ce qu’ils essaient Modern Warfare 3. Ils ont cependant été très impressionnés après avoir vu pour la première fois la vitesse d’escalade améliorée, et les développeurs promettent que ce n’est que le début.

Les joueurs de Modern Warfare 3 impressionnés par la rapidité d’escalade

Sledgehammer Games a révélé des images des cartes de MW2 (2009) dans Modern Warfare 3. Tout en partageant un premier aperçu du remake de Highrise, les développeurs ont montré un opérateur courant à travers la carte et escaladant des endroits précédemment inaccessibles.

Les vitesses de course et d’escalade plus rapides ont sauté aux yeux, et un fan a exprimé sa reconnaissance : “Merci d’avoir rendu les mouvements et l’escalade beaucoup plus rapides.“

Sledgehammer Games a répondu au fan reconnaissant : “Le mouvement est encore meilleur qu’il n’y paraît.“

D’autres membres de la communauté de Modern Warfare 3 se sont montrés tout aussi enthousiastes après avoir vu les nouveaux mouvements améliorés en action.

Un joueur a réagi : “Escalade rapide. C’est prometteur. J’ai hâte de voir à quoi ressembleront la visée et le tir en course.“

Un second a ajouté : “Ça a l’air tellement bien… le mouvement est vraiment fluide.“

Cependant, la séquence a soulevé des questions sur la possibilité pour les joueurs de sauter à de nouveaux endroits. Comme l’a dit un troisième commentateur : “En tant que joueur OG de MW2, monter sur de nouvelles choses, je ne sais pas encore ce que j’en pense, mais je suis prêt à m’adapter.”