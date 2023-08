Modern Warfare 3 présente son système de déplacement : Slide cancel, sprint…

La mobilité a toujours été au cœur des mécaniques de Call of Duty. Découvrez les nouveautés du système de déplacement de Modern Warfare 3.

Call of Duty n’est pas qu’une affaire de flingues, et nombre de joueurs expérimentés pensent même que les déplacements sont le nerf de la guerre, et l’élément qui définit bien souvent la différence entre un bon et un mauvais CoD.

Lors du grand reveal de Modern Warfare 3 du 17 août 2023, nous en avons appris un peu plus dur les fonctionnalités de déplacement dans le prochain opus Call of Duty.

Entre slide cancel, nouveautés concernant le sprint et le strafe, les joueurs de MW3 profiteront d’une énorme liberté pour se déplacer sur le champ de bataille.

Retour du slide cancel

Le retour du slide cancel dans Modern Warfare 3 est une véritable surprise pour les joueurs. Cette mécanique, qui permet aux joueurs de glisser puis d’annuler immédiatement l’animation pour reprendre le contrôle plus rapidement, était un élément clé de la dynamique des combats.

Son intégration dans les précédents opus avait suscité une certaine controverse en raison de son impact sur les duels, permettant à ceux qui maîtrisaient cette technique d’avoir un avantage significatif sur leurs adversaires.

Néanmoins, son retour dans Modern Warfare 3 témoigne de la volonté des développeurs d’offrir un gameplay nerveux et compétitif.

Un gameplay plus agressif et rapide

En plus du retour du slide cancel, les développeurs ont décidé de faire de MW3 un jeu extrêmement rapide en augmentant la vitesse de base mouvements ainsi que la vitesse de strafe (déplacement de côté).

En plus du slide-cancel qui fait son retour, les joueurs pourront maintenant viser lors de la glissade et tirer instantanément une fois le mouvement effectué.

Enfin, lorsque vous serez en train de sprint, vous pourrez maintenant grimper sur certaines plateformes ou échelles plus rapidement.

Les modifications du sprint tactique

À côté de tous ces changements, le sprint tactique va également subir des modifications dans Modern Warfare 3.

Depuis son introduction dans Call of Duty, le sprint tactique a considérablement changé la dynamique des déplacements sur le champ de bataille. Cette nouvelle fonction permet aux joueurs d’accélérer leur course pendant une courte durée, offrant une opportunité stratégique pour traverser rapidement une zone ouverte ou surprendre un adversaire. Mais cette capacité ne vient pas sans risque. En utilisant le sprint tactique, le temps pour épauler son arme et tirer est augmenté, rendant le joueur vulnérable pendant ces précieuses fractions de seconde. Ce mécanisme a donc introduit une profondeur tactique supplémentaire à Modern Warfare, obligeant les joueurs à peser le pour et le contre de chaque déplacement rapide.

Si les avis sont divergents concernant cette mécanique, Modern Warfare 3 va lui apporter certains changements.

Tout d’abord, le sprint tactique va subir une augmentation de temps en fonction du type d’arme que vous portez sur vous. Si vous avez en votre possession une mitrailleuse, le sprint tactique mettra alors plus de temps à se lancer qu’avec une mitraillette ou un pistolet par exemple.

L’autre changement connu du sprint tactique dans MW3 est le fait qu’il se rechargera maintenant automatiquement lorsque vous serez en train de sprint.

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour affirmer si ces changements vont être bénéfiques ou non pour le gameplay des joueurs, mais pour le moment les premiers retours des fans sont assez positifs.

