Modern Warfare 3 apporte des changements majeurs au TTK

Modern Warfare 3 a décidé de prendre une direction audacieuse concernant le time-to-kill (TTK) en augmentant la santé de base en multijoueur à 150.

Les débats sur le TTK divisent toujours les fans à chaque sortie d’un Call of Duty. Certains joueurs le préfèrent rapide pour affronter plusieurs ennemis simultanément tandis qu’à l’inverse, d’autres sont plus friands d’un TTK lent, leur permettant de se retourner et d’avoir une chance de riposter.

Historiquement, Treyarch a opté pour un TTK plus lent. Black Ops 4 et Cold War possèdent certains des TTK les plus lents de l’histoire de la franchise. De l’autre côté, Infinity Ward fait l’opposé, comme l’ont montré MW 2019 et MW2 (2022), où il est plus facile de décimer les adversaires.

Sledgehammer Games, quant à lui, se trouve quelque part entre les deux. Mais à l’occasion du lancement de Modern Warfare 3 qui se rapproche, les développeurs ont fait le choix d’opter pour un TTK plus lent avec 150 points de vie par joueur.

Les changements de TTK dans Modern Warfare 3

Activision Les joueurs de MW3 vont avoir 150 points de vie.

Lors de l’événement de présentation de MW3, Activision a annoncé que le multijoueur disposait d’une santé de base de 150. Il est important de noter que ce changement n’affecte pas le mode Hardcore.

Pour une petite comparaison, la Saison 4 de Warzone a augmenté la santé de base de l’opérateur de 100 à 150, portant la santé maximale à 300 pour un joueur entièrement blindé.

Alors si vous essayez d’imaginer à quoi pourrait ressembler le TTK, c’est comme jouer à Warzone 2 sans protection. Bien sûr, de nombreuses autres variables peuvent intervenir dans les tests de vitesse de mise à mort. Si les armes sont plus lentes ou ont plus de recul que dans les jeux précédents, le TTK semblera alors plus lent qu’il ne l’est réellement.

Toutefois, en se basant sur tout ce que nous savons jusqu’à présent, on peut supposer que MW3 aura un TTK plus lent que les années précédentes. Mais bien sûr, il est impossible d’en être certain avant de mettre véritablement la main sur le jeu le 10 novembre.

