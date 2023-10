Modern Warfare 3 dévoile le retour de Rebirth Island et Fortune’s Keep sur Warzone

Raven Software a choqué les fans de Warzone lors du Call of Duty Next en annonçant le retour de Rebirth Island et de Fortune’s Keep dans Modern Warfare 3. Voici tout ce que vous devez savoir sur le retour de ces deux cartes préférées des fans.

COD Next a offert aux fans un premier aperçu de la dernière carte de Warzone, Urzikstan. Ce sera la quatrième carte à grande échelle dans l’histoire de Warzone, après Verdansk, Caldera, et Al Mazrah. Plus particulièrement, la carte supprime les vastes espaces ouverts et privilégie plutôt un cadre urbain dense.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, Urzikstan n’est pas la seule carte à venir dans Warzone dans Modern Warfare 3. Le prochain jeu battle royale reprend Ashika Island et Vondel de MW2. En ce qui concerne l’action compétitive, le directeur créatif senior de Raven Software, Ted Timmins, a confirmé lors de COD Next que le battle royale recevrait un mode de jeu classé début 2024.

Et juste quand nous pensions que c’était tout, Timmins a lâché une bombe et annoncé le retour de Rebirth Island et de Fortune’s Keep dans Warzone dans Modern Warfare 3.

Retour triomphant de Rebirth Island et de Fortune’s Keep dans Modern Warfare 3

CharlieIntel a rapporté : “Fortune’s Keep et Rebirth Island feront leur retour dans Call of Duty Warzone en 2024.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’insider de Call of Duty a ajouté que Fortune’s Keep reviendra en premier début 2024, tandis que Rebirth Island reviendra plus tard dans l’année.

Fortune’s Keep a été principalement développé par High Moon Studios et lancé en juin 2022. La petite carte Resurgence a fait une très forte première impression sur les joueurs mais n’est restée dans la rotation des cartes que jusqu’au lancement de WZ2 en novembre 2023.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Quant à Rebirth Island, la carte Resurgence plébiscitée par les fans a été lancée en 2020 et est également restée active jusqu’à la sortie de WZ2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avoir quatre cartes Resurgence en même temps va inévitablement créer des défis pour les développeurs. Comme nous l’avons vu pendant COD Vanguard, Raven Software a fait polémique en alternant entre Rebirth Island et Fortune’s Keep. Les membres de la communauté ont violemment critiqué la décision de retirer constamment et temporairement des cartes.

Raven Software a entendu les critiques haut et fort et a introduit un nouveau système dans WZ2 qui faisait défiler Vondel et Ashika Island à des intervalles de 15 minutes plutôt que quotidiennement.

Avoir quatre cartes à la fois est évidemment une tâche beaucoup plus difficile à gérer, il sera donc intéressant de voir comment les développeurs réagissent cette fois-ci.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant, assurez-vous de consulter le reste de notre couverture sur Modern Warfare 3 et Warzone.