Modern Warfare 2 : Le mode “DMZ” devrait sortir gratuitement en 2023

Un leaker a récemment révélé de nouvelles informations sur le troisième mode de Modern Warfare 2, “DMZ” qui serait inspiré d’Escape from Tarkov. Et selon lui, ce mode sera jouable en free-to-play et devrait sortir en 2023.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions qu’Infinity Ward pourrait bien totalement changer de direction en développant un RPG selon de nouvelles offres d’emploi.

Mais selon de nouvelles informations, toutes ces nouvelles offres d’emploi liées à ce mystérieux RPG seraient finalement dédiées au projet free-to-play sur lequel tous les studios d’Activision travaillent, et il s’agirait du troisième mode mystère de MW2, “DMZ”.

Advertisement

En effet, selon le célèbre leaker RalphsValve, ce mode serait en production depuis environ quatre ans et a connu un certain nombre de changements tout au long de son développement.

Le mode “DMZ” de Modern Warfare 2 est décrit comme un mode en monde ouvert, qui suivra un scénario élaboré dans le prolongement de la campagne. Les personnages de la campagne seront présents, des quêtes seront à accomplir avec notamment des aspects PvE et PvP.

RalphsValve révèle également que ce mode devrait d’abord sortir en version bêta, étant donné que sa version actuellement est encore en pré-alpha.

Advertisement

Infinity Ward’s rumoured 3rd mode, has reportedly been under development for 4 years pic.twitter.com/0wIcTl9Exr — Ralph (@RalphsValve) November 9, 2021

Lire aussi – MW2 : Les changements attendus par les fans sur les snipers

Mais aujourd’hui, grâce à l’espace de deux ans dont les développeurs disposent puisque le prochain CoD développé par Treyarch sortira en 2024, la sortie de DMZ serait maintenant prévue pour le premier trimestre 2023, à condition que Modern Warfare 2 et Warzone 2 répondent aux attentes des joueurs.

Si les détails officiels concernant ce mode restent à ce jour encore rares, une annonce serait cependant prévue pour le mois d’août. Nous devrions donc avoir une idée plus précise des objectifs et des intentions des développeurs concernant ce tout nouveau mode.