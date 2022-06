MW2 : Les changements attendus par les fans sur les snipers

Des fans de la franchise Call of Duty ont partagé les changements majeurs sur les mécaniques des fusils de précision qu’ils veulent voir sur Modern Warfare 2.

Cela fait de longues années que les fusils de précision sont devenus iconiques sur Call of Duty mais des joueurs ont demandé à voir quelques changements apportés à cette classe d’arme assez délaissé lors des derniers jeux qui sont sortis. En espérant que Modern Warfare 2 change la donne avec des snipers dynamiques et puissants.

Sur Call of Duty, le sniping n’est sûrement pas le style de jeu le plus simple à aborder, mais une fois que vous y êtes habitués, vous ne vous lasserez pas d’enchaîner les éliminations avec votre sniper favori. Nous avons déjà eu des snipers iconiques dans la franchise comme l’Intervention, le DSR-50, le MSR ou encore le M40A3.

Cependant, au lieu de se concentrer sur des armes spécifiques, des joueurs ont révélé les changements des mécaniques du sniper qu’ils veulent voir sur Modern Warfare 2 pour une expérience plus amusante.

Call of Duty: Modern Warfare 2 va sortir le 28 octobre 2022 et des milliers de fans ont déjà hâte de pouvoir y jouer. Certains ont quelques attentes spécifiques qu’ils n’hésitent pas à publier sur les réseaux sociaux comme Reddit. L’un d’eux a d’ailleurs partagé un post sur Reddit à propos des fusils de précision.

“1 chose que je veux voir ce jeu faire avec les fusils de précision

Ils devraient soit retirer les snipers de calibre 50 ou soit les rendre moins puissants car ils rendent les autres snipers inutiles.

Peut-être rendre leur temps de visée et mobilité plus lente et leur donner un gros recul. Et garder les éliminations en 1 balle bien sûr et augmenter les dégâts aux véhicules et à l’équipement.

Ceci limiterait le nombre de ces snipers utilisés dans la plupart des situations et rendre les autres snipers plus utiles, pas comme des machines à hitmarker comme ils étaient sur Modern Warfare 2019.”

Il faudra désormais attendre quelques mois avant d’en savoir plus sur les nouveaux snipers de Modern Warfare 2 !