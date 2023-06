MW2 abandonné pour le mode DMZ de Warzone 2 ? Les joueurs tirent la sonnette d’alarme

Les joueurs de Modern Warfare 2 sont de plus en plus frustrés par l’état du jeu, affirmant qu’Activision néglige le multijoueur au profit de Warzone 2 et, en particulier, du mode DMZ.

À mesure que les saisons passent, les joueurs de Modern Warfare 2 se sentent de plus en plus négligés, pointant régulièrement du doigt le fait que les développeurs accordent bien plus de temps à Warzone 2 et à son populaire mode DMZ. Il faut dire que dès son introduction sur le battle royale, le mode DMZ a séduit les foules.

Alors que les développeurs continuent à expérimenter le mode DMZ, ce mode inspiré d’Escape from Tarkov reçoit une tonne de nouveau contenu à chaque mise à jour majeure. Si bien que les joueurs de Modern Warfare 2 critiquent de plus en plus l’attention que reçoit le mode DMZ de Warzone 2 au détriment du multijoueur qui ne reçoit que peu de nouveautés.

Les joueurs de Modern Warfare 2 en ont assez de n’avoir droit qu’à un minimum de contenu

Un joueur a posté un meme sur Reddit “La prochaine génération de Call of Duty”, pour illustrer les priorités d’Activision. En effet, sur l’image on peut voir Activision se concentrer sur le mode DMZ pendant que Warzone 2 et le CO-OP se noie et qu’il est déjà trop tard pour le Multijoueur.

Bien que le meme ait clairement été conçu comme une blague, de nombreux autres joueurs ont convenu que le mode DMZ est devenu le mode phare de les licence, éclipsant tout le reste.

“DMZ est le seul mode dans lequel je peux m’amuser constamment”, a déclaré un joueur tandis qu’un autre a convenu : “Admettons-le, je suis venu pour le multijoueur, puis je suis resté pour DMZ. J’adore.”

Alors que la popularité du mode DMZ ne semble faire que croître grâce aux mises à jour régulières, les joueurs de Modern Warfare 2 ont soutenu que le multijoueur semble maintenant “dépassé” et “devient vieux” en raison du manque de nouveau contenu.

Certains ont même comparé le traitement réservé à Modern Warfare 2 à celui des modes Zombies passés, un joueur confiant : “maintenant j’arrive à comprendre ce que les joueurs de Zombies ont ressenti ces dernières années.”

La Saison 4 de Warzone 2 et de Modern Warfare 2 devrait apporter une pléthore de nouveaux contenus, reste à voir si les joueurs de Modern Warfare 2 auront aussi droit à leur part du gâteau.