La meilleure classe du GS Magna dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Le GS Magna de Modern Warfare 2 est un pistolet particulièrement efficace dans les combats rapprochés. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Dans Modern Warfare 2, les armes secondaires sont essentielles pour prolonger votre vie et rester une menace même lorsque vous n’avez plus de munitions dans votre arme principale.

Cependant, il est important d’avoir en sa possession une arme de poing de premier ordre comme le GS Magna, avec laquelle vous n’aurez aucun mal à abattre les ennemis à proximité.

Alors si vous souhaitez utiliser ce pistolet automatique dans Modern Warfare 2, découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Sommaire

La meilleure classe du GS Magna dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du GS Magna

Canon : SA Tyrant Fifty

Bouche : Matuzek Crown

Accessoire canon : Poignée Bruen Warrior

Poignée arrière : Poignée EXF résistance

Chargeur : Chargeur de 13 cartouches

La plus grande faiblesse du GS Magna dans Modern Warfare 2 est son recul qui est particulièrement puissant.

Alors afin de caler cette version automatique du Desert Eagle, nous vous conseillons d’équiper la Poignée EXF résistance et le Matuzek Crown.

Le canon SA Tyrant Fifty va ensuite améliorer considérablement la portée des dégâts et la vitesse des balles, tout en augmentant le contrôle du recul. Le chargeur de 13 cartouches sera très utile, car le GS Magna dévore les balles à grande vitesse.

Enfin, la Poignée Bruen Warrior permet d’améliorer encore la stabilité du recul et la stabilité générale pendant que vous tirez avec l’arme.

Les meilleurs atouts pour une classe GS Magna

Atout de base 1 : Démineur

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

La combinaison de Démineur et d’Endurci au combat augmentera votre résistance à la fois aux équipements mortels et tactiques de vos adversaires.

Main leste va faciliter l’échange entre le GS Magna et votre arme principale afin qu’il soit le plus fluide et le plus efficace possible.

Enfin, Fantôme vous cachera des drones ennemis, ce qui vous permettra de parcourir la carte à votre guise.

Les meilleurs équipements pour une classe GS Magna

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

Amélioration de combat : Silence de mort

Si vous avez du mal à vous frayer un chemin, votre Semtex et votre Grenade flash devraient alors facilement vous en ouvrir un.

Comment débloquer le GS Magna dans Modern Warfare 2

Pour débloquer le GS Magna dans Modern Warfare 2, les joueurs doivent réaliser 30 tirs dans la tête avec le .50 GS.

Pour relever ce défi le plus rapidement possible, nous vous recommandons de jouer sur de petites cartes telles que Shipment, où vous aurez plus de facilité à faire des headshots avec l’arme de poing.

Les meilleures alternatives au GS Magna dans Modern Warfare 2

Le nouveau FTAC Siege est une alternative naturelle au GS Magna en tant qu’arme de poing entièrement automatique.

En ce qui concerne les autres armes qui excellent dans les combats à courte portée, le Vaznev-9k et le BAS-P sont d’excellentes options.