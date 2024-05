Cette LMG de MW3 est tellement plus puissante que le DG-58 dans Warzone

Il y a une mitrailleuse légère (LMG) dans Modern Warfare 3 qui peut abattre les ennemis de Warzone plus rapidement que les choix méta actuels comme le DG-58, mais elle est actuellement complètement sous-estimée.

Pendant longtemps, les LMG étaient considérées comme une option de plaisanterie dans Call of Duty. Les joueurs les utilisaient en multijoueur pour troller les ennemis, tirant à tout va.

Cependant, dans Warzone, elles sont devenues de véritables options et ont dominé la méta à différents moments. Cela a été particulièrement vrai lors des derniers mois de Modern Warfare 3, avec des LMG telles que le TAQ Eradicator, le Bruen MK9, et le RAAP H qui ont été adoptées par les joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, suite à la mise à jour de la Saison 3 Rechargée, le TAQ Evolvere a été mis en avant comme une option sérieuse par le gourou de Warzone, TrueGameData, car il a un temps de mise à mort (TTK) extrêmement rapide.

En fait, l’Evolvere surpasse considérablement d’autres LMG comme le DG-58, le Holger 556, et le Pulemyot 762. Dans les combats jusqu’à 53 mètres, le TAQ tue en seulement 750 ms, ce qui est 100 ms plus rapide que l’option plus méta, le DG.

“Je pense que le TAQ Evolvere est simplement une arme très sous-estimée en ce moment,” a déclaré le spécialiste des statistiques. “Je pense que cette arme est géniale actuellement.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Silencieux : Suppresseur VT-7 Spiritfire

Suppresseur VT-7 Spiritfire Canon : Canon Long LRF Righteous

Canon Long LRF Righteous Lunette : Corio Eagleseye 2.5x

Corio Eagleseye 2.5x Crosse : Poignée SA Kilonova

Poignée SA Kilonova Poignée arrière : Poignée XRK Response

Le TTK du TAQ baisse légèrement dans les combats qui dépassent les 53 mètres, cependant, vous ne vous battrez probablement pas souvent au-delà de cette distance. Si c’est le cas, prenez simplement un fusil de précision.

Cependant, comme le souligne TrueGameData, vous obtenez une “portée de dégâts importante” supplémentaire de 10 mètres de toute façon, sachant que certaines autres LMG diminuent considérablement après 40 mètres.

Il reste à voir si la LMG sous-estimée commencera à grimper dans les rangs et à devenir un choix méta largement utilisé. Cependant, elle a clairement les statistiques pour y parvenir.

L’article continue après la publicité