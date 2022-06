La Saison 6 de CoD Mobile pourrait tout changer : Date de sortie, carte Favela, armes et plus

La Saison 6 de CoD Mobile est la prochaine pour le populaire titre portable. De plus nous avons un aperçu de ce qui se profile à l’horizon. De la date de sortie aux cartes possibles, voici tout ce que vous devez savoir.

Après le patch Tropical Vision de la Saison 5 de CoD Mobile, les développeurs se préparent déjà pour le prochain patch majeur du jeu.

Avec la révélation de Modern Warfare 2, il y a de fortes chances que les crossovers sur console portable s’intensifient au cours des prochains mois, la Saison 6 marquant potentiellement le point de départ.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la Saison 6 de CoD Mobile, depuis les premières informations sur les armes jusqu’à la date de sortie et plus encore.

Pour l’instant, la date de sortie exacte de la Saison 6 de CoD Mobile n’a pas encore été confirmée. Cependant, en se basant sur la date d’expiration actuelle du Battle Pass, nous pouvons prédire sans risque que la nouvelle Saison sortira le vendredi 1er juillet 2022.

Si l’on en croit les précédentes mises à jour, les nouvelles Saisons sont généralement lancées le jour même de la fin des Battle Pass précédents. Mais, comme toujours, des retards imprévus peuvent ruiner les plans les mieux préparés.

Bien que rien n’ait encore été fixé pour la Saison 6 de CoD Mobile, les premières informations indiquent le retour d’une carte classique. Suite à des commentaires de développeurs annonçant “une carte ancienne d’un titre CoD vieux de plus de 10 ans”, des initiés ont laissé entendre que Favela pourrait être la carte en question.

Après avoir été lancée dans Modern Warfare 2 en 2009, puis dans Ghosts, Favela pourrait faire ses débuts sur console portable dans le cadre de la mise à jour Saison 6.

Modern Warfare 2's Favela multiplayer map is coming to Saison 6.

Compte tenu de la récente révélation de Modern Warfare 2 (2022) et du retour apparemment imminent de nombreuses cartes classiques, dont Favela, un portage de CoD Mobile serait certainement opportun.

Toutes les deux Saisons de CoD Mobile, les développeurs ont tendance à lancer une nouvelle version sur un serveur de test. Bien que tout le contenu de cette instance unique ne se retrouve pas immédiatement dans le jeu complet, c’est souvent notre meilleur indicateur de ce qui est en préparation.

Grâce au test de la Saison 5 de CoD Mobile, nous avons appris que trois nouvelles armes étaient en cours de développement.

La première était le fusil d’assaut Oden, lancé dans le cadre de la mise à jour précédente. Les deux autres pièces d’équipement n’ont pas encore vu le jour et pourraient donc être incluses dans la Saison 6.

New Weapons found in the new Test Server. #CODMobile

• Oden (AR)

• KSP45 (SMG)

• LCAR9 (Pistol) pic.twitter.com/pHzaNeyPqU

May 10, 2022