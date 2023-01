La saison 2 de Warzone 2 va totalement bouleverser l’économie du jeu

Les développeurs de Warzone 2 ont récemment annoncé une refonte totale des prix des articles dans les stations d’achat et de la rareté du cash au sol pour la saison 2.

Activision a confirmé que la saison 2 de Warzone 2 et MW2 a été retardée jusqu’au 15 février. Si cette décision a fortement déçu les fans, les développeurs ont décidé de leur remonter le moral en annonçant des changements importants à venir pour cette prochaine saison.

Et parmi les changements annoncés, nous pouvons notamment retrouver le grand retour du Goulag en 1v1, des changements majeurs dans le butin et le retour du mode Hardcore dans MW2.

Mais récemment, les développeurs ont encore annoncé de nouveaux changements à venir sur Warzone 2, et les joueurs ont tout de suite montré leur enthousiasme.

Des changements majeurs des prix et de la rareté de l’argent dans la saison 2

Le 23 janvier, les développeurs de Warzone 2 ont annoncé : “Il y aura maintenant plus d’argent disponible dans le butin au sol sur le Battle Royale, et les prix ont été équilibrés afin que vous en ayez plus pour votre argent.“

Si Activision n’a pas encore précisé quels changements spécifiques sont à venir, nous pensons que le prix du rachat de coéquipiers et l’achat d’objets de valeur comme le largage de ravitaillement devraient devenir plus accessibles lorsque les escouades en ont le plus besoin pour le cercle final.

Dès que nous connaîtrons les détails de ces changements, nous ne manquerons pas de vous les révéler directement.