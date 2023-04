Quand va débuter la Saison 4 de Warzone 2 ?

Les contenus attendus lors de la Saison 4 de Warzone 2

Nouveau Passe de Combat

Nouvelles armes

Nouveaux opérateurs et skins

Nouvelles missions pour le mode DMZ

Nouveaux modes

Equilibrage des armes

Changements de qualité de vie

La Saison 3 de Warzone 2 a fait ses débuts le 12 avril, apportant avec elle le traditionnel équilibrage des armes et une pléthore de nouveaux contenus allant du nouveau Goulag à une refonte du mode DMZ en passant par de nouvelles armes, de nouveaux modes ainsi que de nouveaux opérateurs. Néanmoins, un certain nombre de contenus ont commencé à faire parler d’eux sans avoir pour autant de date de sortie confirmée, si bien que la communauté se demande ce qui les attend avec la Saison 3 Rechargée et la Saison 4. Voici tout ce que l’on sait à ce jour sur la Saison 4. Comme toujours, aucune date n’a été officiellement dévoilée concernant le lancement de la Saison 4, mais on peut avoir une bonne idée de ce que prévoient les développeurs en se basant sur le Passe de combat de la saison actuelle, qui doit expirer. Ce qui signifie que la Saison 4 devrait commencer à cette date ou dès le lendemain. Néanmoins, tant que les développeurs n’ont pas confirmé officiellement cette date, elle est susceptible de changer. Il est toujours possible que le lancement de la saison soit retardé, ce ne serait pas la première fois.Étant donné que le lancement de la Saison 3 est encore récent, aucune information concernant la Saison 4 de Warzone 2 n’est remontée à la surface à ce jour. Si l’on se fie à la direction suivie par les développeurs jusqu’ici, on peut avoir une vague idée de ce qui sera au programme. Voici tout ce qui devrait arriver au cours de la Saison 4 de Warzone 2 :