La rage de Gignac sur Warzone provoque le fou rire de SkyRRoZ

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Après s’être fait éliminer par un campeur dans Warzone, l’attaquant vedette des Tigres, André-Pierre Gignac a totalement craqué, pour le plus grand bonheur de SkyRRoZ.

Ce n’est pas la première fois que l’international français et attaquant des Tigres, André-Pierre Gignac se fait remarquer sur Warzone en raison de la spontanéité de ses réactions.

Et récemment, lors d’un nouveau live durant lequel Gignac était en trio avec SkyRRoZ et BerdyDaft, un certain “JuanGomilio” a provoqué la rage du footballeur.

Alors que SkyRRoZ tentait de débusquer le campeur au sniper que Gignac était en train d’affronter, ce dernier s’est fait éliminer avant de se faire venger par Berdy.

Cependant, cette action a directement provoqué la rage de l’attaquant français qui a copieusement insulté le campeur en question, provoquant ainsi le fou rire de SkyRRoZ et de tous les viewers présents sur le live à ce moment-là.

Partagé ensuite sur Twitter, ce clip a fait l’unanimité après des fans de SkyRRoZ, et de nombreux ont même révélé leur envie de voir le footballeur faire des lives sur Twitch afin de vivre ces grands moments depuis son point de vue.

Dans le passé, Gignac avait déjà réalisé des lives sur la célèbre plateforme de streaming sur Warzone et PUBG, cependant, depuis un bon moment, le footballeur n’a plus lancé un live et les fans espèrent alors voir son retour à l’occasion de Warzone 2.