La communauté Warzone réclame un effort supplémentaire pour Bonne Fortune

À présent, il ne reste plus qu’à espérer qu’ils vont intervenir à nouveau, cette fois pour les répartir un peu mieux.

Dès qu’ils veulent dépenser leur argent, ils sont obligés de revoir leurs plans et de traverser la carte, ce qui n’est pas sans danger.

Sur Reddit , un joueur a souligné le manque évident de stations d’achat sur la carte et leur répartition inégale. Pour les joueurs qui souhaitent éviter le centre de la carte en début de jeu pour mettre toutes les chances de leur côté, ça finit forcément par poser problème.

Après des mois à se contenter de Caldera et de Rebirth Island, les joueurs de Warzone ont eu droit à un tout nouveau terrain de jeu lors du lancement de la Saison 4. Très vite les joueurs se sont rués sur cette nouvelle île gorgée de soleil, bien décidés à décrocher le gros lot et à en découdre avec les mercenaires qu’on y retrouve.

by Isabelle Thierens