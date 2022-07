Patch MAJ Warzone du 1er Juillet : des changements pour Bonne Fortune

more

La mise à jour du 1er juillet n’est peut-être pas la plus importante de l’année, mais elle n’est pas passée inaperçue pour autant, car elle est venue ajouter plus de stations d’achat sur Bonne Fortune. Cela devrait grandement simplifier la vie quotidienne de la communauté Warzone.

L’une des plus grandes plaintes des joueurs à propos de la nouvelle carte était le manque de stations d’achat sur la carte.

Avec de nouveaux POI, de nouvelles fonctionnalités à découvrir, et une toute nouvelle ambiance, les joueurs ont rapidement envahi l’île, bien décidés à s’approprier ce nouveau terrain de jeu, malheureusement pour beaucoup le résultat n’a pas été à la hauteur de leurs espérances.

En plus de donner un second souffle à Caldera, le lancement de la Saison 4 de Warzone a introduit une toute nouvelle carte ensoleillée dans le battle royale, Bonne Fortune.

