Warzone x Stranger Things : L’exécution inspirée de Vecna est brutale

Il y a déjà eu de beaux crossovers sur Call of Duty: Warzone mais cette exécution réalisée par un fan inspiré de Stranger Things est incroyable.

Fortnite a clairement révolutionné les crossovers avec les films et la télévision en général en amenant des centaines de personnages iconiques dans leur jeu vidéo, en plus des endroits et des armes comme le sabre laser de Dark Vador. Warzone a suivi la tendance avec Jigsaw, John McClane, Rambo, Godzilla, King Kong et bien d’autres.

Et alors que la fin de la Saison 4 de Stranger Things vient d’arriver sur Netflix, certains joueurs se sont demandés à quoi pourrait ressembler un crossover avec Warzone. Un fan a d’ailleurs montré ses talents en animation en réalisant une exécution toute inspirée de la série à succès.

Advertisement

Lire aussi – Rendre la map Bonne Fortune parfaite sur Warzone en un simple changement

Vecna est capable d’assassiner des adolescents en les possédant. Il commence par les faire léviter, casse ensuite leurs os et fait ressortir leurs yeux. Ce processus devrait vous être familier si vous avez regardé au moins quelques épisodes de la dernière saison de Stranger Things.

Sur Reddit, l’utilisateur Mistakingone99 a posté un rendu de ce à quoi pourrait ressembler un crossover entre Stranger Things et Warzone sous forme d’une exécution bien pensée. Il a créé une animation très réaliste réalisée en à peine trente minutes.

“Imaginez un événement Stranger Things x Warzone. Une exécution inspirée de Vecna que j’ai créé en 30 minutes.”

Advertisement

Lire aussi – Les meilleurs snipers sur Warzone | TOP 5 des meilleures classes

On notera le joli détail de l’horloge en arrière-plan que les fans de la série sauront reconnaître. Nous savons qu’il y a déjà eu un crossover entre Stranger Things et Fortnite il y a plusieurs mois, notamment avec des skins du Démogorgon et de Jim Hopper, alors pourquoi pas un nouveau crossover sur Warzone ?