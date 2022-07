Warzone : Cette arme de Cold War rivalise avec les SMG de Vanguard

Les mitraillettes de Call of Duty: Vanguard dominent Warzone depuis plusieurs mois maintenant mais un expert a révélé qu’une arme de Black Ops Cold War pourrait rivaliser avec.

En analysant la liste actuelle des meilleurs mitraillettes de Call of Duty: Warzone Pacific, on voit clairement une tendance avec les armes de Vanguard qui dominent le classement. Que ce soit la H4 Blixen, la Welgun ou l’Armaguerra 43, la méta est clairement aux mains de Vanguard pour le moment. Mais cela ne plaît pas à certains joueurs qui voudraient voir des armes de Modern Warfare et Black Ops Cold War reprendre le dessus.

Advertisement

Alors pour ceux qui veulent éviter d’utiliser les armes de Vanguard, un expert des statistiques de Warzone a révélé qu’une mitraillette de Black Ops Cold War pourrait à nouveau être fiable après avoir reçu un buff dans la mise à jour de la Saison 4.

Lors du patch de la Saison 4 de Warzone Pacific, le MAC-10 de Black Ops Cold War a reçu un buff important. C’était l’une des seules armes de BOCW ou Modern Warfare a recevoir des changements. Ces derniers devraient plaire aux joueurs qui n’adhérent pas encore aux armes de Vanguard.

Advertisement

Selon le créateur de contenu WhosImmortal, cette arme pourrait rivaliser avec les SMG de la méta de Vanguard.

La classe du MAC-10 sur Warzone de WhosImmortal

Bouche : Silencieux Agency

Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 5.9″

Laser : Projecteur Équipe Tiger

Crosse : Crosse Raider

Crosse Raider Chargeur : Chargeur à tambour de 53 cartouches STANAG

Le MAC-10 a dominé la méta de Warzone pendant un petit temps lors de l’intégration de Black Ops Cold War sur Warzone l’année dernière. À voir si elle peut désormais rivaliser avec les mitraillettes surpuissantes de Vanguard !