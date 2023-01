La campagne de Modern Warfare 2 peut-elle être jouée en coop ?

Alors que la célèbre franchise d’Activision est connue pour ses multiples modes en multijoueur et ses campagnes chargées d’adrénaline, à chaque nouvel opus les joueurs se demandent s’ils vont pouvoir profiter de la nouvelle campagne avec leurs amis. Voici ce qu’il en est pour Modern Warfare 2.

Si la licence Call of Duty est surtout connue pour son mode multijoueur classique et, plus récemment, pour son expérience de battle royale, les joueurs ont toujours hâte de prendre part aux différentes campagnes qui bien que courtes sont riches en action.

Le dernier opus de la franchise, Modern Warfare 2, s’inscrit dans la lignée du Modern Warfare de 2019 et met en scène de nouvelles versions de personnages emblématiques tels que Ghost ou le général Shephard.

Les précédents Call of Duty tels que World at War et Black Ops 3 ont inclus des campagnes en coop, mais cette fonctionnalité est restée une nouveauté. Dans cette optique, voici tout ce que vous devez savoir pour savoir sur la campagne de Modern Warfare 2 et quelles sont les options à votre disposition pour jouer avec vos amis.

Peut-on jouer à la campagne de Modern Warfare 2 avec d’autres joueurs ?

Malheureusement la réponse est non. La campagne de Modern Warfare 2 est une expérience entièrement solitaire qui ne comporte aucune option de coop. Bien que vous puissiez gagner des récompenses à utiliser en multijoueur, vous progresserez dans la campagne en solo.

Cependant, les raids offrent une expérience de coop qui reprend le fil de la campagne de Modern Warfare 2, c’est donc là qu’il faut aller si vous cherchez à jouer avec des amis. Atomgrad, le premier raid, est sorti avec la mise à jour Saison 1 Rechargée et voit Price, Farah et Gaz se battre dans un bunker souterrain.

Activision Atomgrad a fait ses débuts sur Modern Warfare 2 avec la Saison 1 Rechargée.

Il y a aussi le mode Spec Ops. Ces missions coopératives sont vaguement liées à la campagne et permettent aux joueurs de se rendre ensemble sur Al Mazrah pour accomplir des objectifs et affronter les combattants IA.

La campagne de Modern Warfare 2 devrait prendre quelques heures, mais vous pourrez ensuite jouer à Spec Ops et à Raids si vous cherchez à vivre une expérience similaire, cette fois avec vos amis. Il a d’ailleurs été confirmé que d’autres Raids arriveront dans les saisons à venir et nous nous attendons à ce que d’autres missions Spec Ops soient également ajoutées.