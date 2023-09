Campagne de Modern Warfare 3 : Intrigue, personnages, missions, et plus

Dans Modern Warfare 3 les joueurs vont pouvoir s’attaquer à une toute nouvelle campagne, faisant suite aux événements de Modern Warfare 2. Voici tout ce que nous savons à son sujet.

Modern Warfare 3 fera ses débuts le 10 novembre, apportant une pléthore de nouveautés aux vétérans de la franchise, dont une campagne à part entière.

Alors que les joueurs s’attendaient seulement à une suite de Modern Warfare 2, l’équipe de Sledgehammer Games, aidée par Infinity Ward, a mis les bouchées doubles pour mettre sur pied le prochain chapitre pour la célèbre Task Force 141.

Le nouveau titre ayant été officiellement dévoilé, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la campagne de Modern Warfare 3.

Intrigue de la campagne de Modern Warfare 3

La campagne de Modern Warfare 3 est une suite directe du Modern Warfare 2 de 2022, suivant la nouvelle chronologie de l’histoire. Bien que les détails de l’intrigue soient encore assez rares, on sait déjà que l’emblématique antagoniste de la franchise, Makarov, va faire son grand retour pour semer le chaos à l’échelle mondiale.

Brian Bloom, le directeur narratif d’Infinity Ward, a expliqué que Makarov ne sera pas le même personnage que dans la trilogie originale de Modern Warfare, cette version aura un passé commun avec Price et la Task Force 141 qui sera exploré au cours de la campagne.

Makarov et son armée privée mèneront des attaques sous faux drapeau à travers le monde, rejetant la faute sur le Front de Libération d’Urzikstan de Farah et la Task Force 141. Vous jouerez à la fois en tant que membre de la Konni Force de Makarov et de la Task Force 141, commettant des atrocités et gérant les répercussions tout en essayant d’en prévenir davantage.

Personnages de la campagne Modern Warfare 3

Voici tous les personnages confirmés pour Modern Warfare 3 jusqu’à présent :

Capitaine John Price

Vladimir Makarov

Farah Karim

Colonel Shephard

Kyle ‘Gaz’ Garrick

John ‘Soap’ MacTavish

Simon ‘Ghost’ Riley

Kate Laswell

Alex Keller pourrait également être une possibilité. C’était un protagoniste central dans Modern Warfare 2019, mais il a été omis de la campagne de MW2, apparaissant dans l’intrigue d’Atomgrad.

Lieux et gameplay de la campagne Modern Warfare 3

La campagne de Modern Warfare 3 emmènera les joueurs dans une nouvelle aventure autour du monde avec un mélange de missions linéaires et d’un monde semi-ouvert, comme dans la mission “Recon by Fire” de MW2.

Voici tous les lieux confirmés jusqu’à présent :

Verdansk

Moyen-Orient

Sibérie

St. Petersbourg

Londres

Ceci n’est pas un exercice, la campagne de Modern Warfare 3 va bel et bien ramener les joueurs à Verdansk. Bien qu’il soit peu probable que vous puissiez explorer à nouveau l’intégralité de la carte, des missions devraient avoir lieu dans des zones spécifiques comme la prison, et vous aurez toute liberté pour explorer la zone et aborder la mission comme bon vous semble.

Toutes les missions ne suivront pas ce format de monde semi-ouvert, mais les développeurs ont dit que ces niveaux permettront aux joueurs d’apporter leurs propres stratégies et styles de jeu.

Missions de la campagne Modern Warfare 3 jusqu’à présent

Operation 627

L’une des premières missions de la campagne de Modern Warfare 3 vous place dans la peau des forces de Makarov, le sauvant de la prison de Verdansk.

Le nom est un clin d’œil évident à la mission originale de Modern Warfare 2 “The Gulag”, où Soap et la Task Force 141 sont entrés dans la prison pour sauver le Prisonnier 627, qui s’est avéré être nul autre que le Capitaine Price.

La mission se déroule de nuit et commencera dans un sous-marin. Vous devrez vous hisser jusqu’au sommet de la prison de Warzone avant d’utiliser des lunettes de vision nocturne pour éliminer tous les gardes de manière furtive. Une fois dans la prison, vous sèmerez le chaos à travers une émeute, tuant à la fois les prisonniers et les gardes pendant que vous descendez vers les niveaux inférieurs du Goulag.

Arrivé à la base, vous approcherez d’une cellule fermée bien protégée qui semble être celle où se trouve Makarov, mais la démonstration de gameplay s’arrête juste avant que cette information ne soit révélée.

Hijack

Avec un nom inspiré de la célèbre mission bonus Hijacked de CoD 4, Hijack reprend là où la scène post-générique de Modern Warfare 2 s’était arrêtée, avec un personnage inconnu assemblant un pistolet imprimé en 3D lors d’un vol commercial.

L’assaillant reçoit un texto disant “No Russian”, la célèbre réplique de Makarov dans le premier Modern Warfare 2, puis, avec deux autres passagers armés, ils quittent leurs sièges. Dans la campagne de Modern Warfare 3, vous prendrez le contrôle du terroriste qui détourne et abat l’avion russe.

L’objectif de cette attaque sera de rejeter la faute sur la Task Force 141 et les forces de Farah, et dans une mission ultérieure, vous jouerez du côté de la Task Force, essayant de vous disculper de toute implication. Cette mission comprend également une mécanique rappelant le film “Un jour sans fin”, où un échec fera remonter le temps, et vous aurez une autre chance.