Les joueurs de Modern Warfare 3 estiment que le jeu est « foutu » et « injouable » en raison des problèmes persistants de lag et de saccades dans le mode multijoueur.

Au fil des années, Call of Duty a rencontré sa part de problèmes de lag et de connexion. Certains ont duré plus longtemps que d’autres, souvent à cause d’attaques DDOS, mais d’autres sont simplement des problèmes de serveur classiques.

Ces derniers apparaissent généralement au début d’une nouvelle saison ou juste après une mise à jour – lorsqu’il y a un afflux de nouveaux joueurs – et peuvent durer un jour ou deux. Cependant, dans la Saison 4 Rechargée, ces problèmes se sont accumulés et durent un peu plus longtemps que d’habitude.

De nombreux joueurs sont confrontés à des problèmes de saccades, les projetant de gauche à droite à différents moments – ce qui, lors de situations de haute pression, peut causer encore plus de frustration.

« Ce jeu est foutu, » s’est plaint un joueur, ajoutant qu’il regrette d’avoir acheté Modern Warfare 3 avant Black Ops 6.

« Je suis d’accord. Je ne me soucie même pas de tous les autres problèmes, l’aide à la visée peu importe, le Kar98 peu importe, il suffit de se concentrer davantage, mais le p***** de lag est handicapant et si je pouvais rembourser cette m****, je le ferais, » a convenu un autre joueur.

« Je fais une pause jusqu’à ce qu’ils réparent MW3. Cela fait 8 jours que je n’ai pas touché au jeu et je viens ici tous les jours pour voir que ça ne s’est pas amélioré. Le jeu me manque mais ces clips montrent qu’il est toujours injouable, » a déclaré un autre joueur, avec un autre plaisantant en appelant le jeu « Call of Stutter » pour le moment.

Comme mentionné, les problèmes de serveur ne sont pas entièrement nouveaux, mais lorsqu’ils affectent constamment les parties, il est compréhensible que les joueurs tournent le dos et jouent à autre chose.

Les problèmes seront probablement résolus avant longtemps, mais pour l’instant, c’est clairement quelque chose que les développeurs doivent maîtriser – encore une fois.