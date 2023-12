Patch note Warzone Saison 1 : Urzikstan, armes, mobilité

Découvrez toutes les nouveautés de la Saison 1 de Warzone avec l’intégration de Modern Warfare 3, la map Urzikstan et plus encore.

La saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare III Warzone marque le début d’une ère passionnante pour les joueurs. Cette mise à jour majeure présente une pléthore de nouveautés et de modifications, promettant une expérience de jeu renouvelée et dynamique.

Tout d’abord, les changements globaux s’appliquent à tous les titres de Modern Warfare III, y compris Warzone. Ces ajustements visent à améliorer l’équilibre et la jouabilité générale du jeu​​​​.

Notes de patch pour la Saison 1 de Warzone sur MW3

La Nouvelle Carte Urzikstan

L’élément phare de cette mise à jour est la nouvelle carte Urzikstan. Située en Asie occidentale, cette carte offre un paysage riche et varié, imbibé d’une histoire tumultueuse. Elle propose des environnements diversifiés, allant des fermes ouvertes de Hadiqa aux complexes militaires d’Orlov, en passant par les zones urbaines denses de Zaravan City. Chaque lieu promet des stratégies et des affrontements uniques​​.

Mécanismes de Déplacement Innovants

La saison 1 introduit également des mécanismes de déplacement inédits. Le Train Conductible, premier point d’intérêt mobile contrôlable de Warzone, offre une nouvelle dimension tactique avec ses ressources stratégiques embarquées​​. Les tyroliennes, quant à elles, permettent une navigation rapide et horizontale à travers la carte, offrant de nouvelles opportunités de mouvement et d’évasion​​.

Points d’Intérêt Majeurs

La carte Urzikstan regorge de points d’intérêt majeurs, chacun présentant des caractéristiques uniques. Des zones comme le Levin Resort et le Seaport District offrent des avantages en termes de vantage points, tandis que des endroits comme Low Town et Shahin Manor favorisent les combats rapprochés. Ces diversités de terrain encouragent les joueurs à adopter différentes stratégies et styles de jeu​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Le Nouveau Goulag : Silo

La saison 1 présente également un tout nouveau Goulag nommé “Silo”. Avec son agencement symétrique et son abondance de loot, Silo offre une expérience de duel équilibrée et intense, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie au jeu​​.

Voici une série de nouvelles fonctionnalités qui améliorent ce Goulag de diverses manières :

Variantes de Carte

Les joueurs ont désormais une chance de rencontrer l’une des trois variantes possibles de carte du Goulag. Chaque variante de carte offre 3 voies claires permettant un gameplay simple en 1 contre 1.

Le gameplay général de chaque variante de carte restera similaire, mais les lignes de vue et les visuels changeront de match en match.

Les variantes de carte incluent :

Un centre en forme de boîte avec divers abris et chemins d’accès. Des caisses et des coins parsèment la disposition, rendant dangereux de se précipiter sans plan.

Une disposition ouverte avec un léger abri et un centre circulairement fermé avec un accès limité.

Un centre assez ouvert avec une zone en forme de boîte, rendant le seuil du spawn au centre très rapide mais offrant une opportunité de rotation.

Nouveaux Événements Dynamiques

Une série de nouveaux Événements Publics ont été introduits, incluant :

Recommence : Obtenez une autre chance si vous perdez votre combat.

Obtenez une autre chance si vous perdez votre combat. Coup de Cash : Plus d’argent au sol avec une plus grande pile au milieu de l’arène.

Plus d’argent au sol avec une plus grande pile au milieu de l’arène. Prêt & Armé : Commencez avec une armure complète et deux armes améliorées.

Nouvelle Condition de Victoire

Lorsque la Prolongation commence, plutôt que de lutter pour le contrôle d’un point de Drapeau, les Joueurs devront maintenant surpasser leurs adversaires pour avoir une chance d’utiliser l’Ascenseur vertical qui apparaît au centre de la carte.

Pillage Post-Victoire

Après avoir éliminé leur adversaire, les Joueurs seront autorisés à continuer à errer et à piller le Goulag jusqu’au moment où ils sont redéployés sur le terrain.

Modes de Jeu

Enfin, cette mise à jour voit le retour de modes de jeu populaires tels que le Battle Royale et le Plunder, ainsi que des variations de Resurgence, offrant des expériences de jeu diversifiées et adaptées à différents styles de joueurs​​.

Battle Royale

Nouvelle carte : Urzikstan

Urzikstan Nombre de joueurs : 100

100 Durée d’une partie : Environ 20 minutes

Résurgence

Cartes de retour : Ashika Island, Vondel

Ashika Island, Vondel Nombre de joueurs sur Ashika Solos : 52 Duos : 52 Trios : 51 Quads : 52

Nombre de joueurs sur Vondel Solos : 72 Duos : 72 Trios : 72 Quads : 72



Résurgence Urzikstan

Emplacements : Orlov Military Base, Popov Power, Zaravan Suburbs

Orlov Military Base, Popov Power, Zaravan Suburbs Nombre de joueurs Solos : 44 Duos : 44 Trios : 45 Quads : 44



Résurgence Rotation

Cartes : Ashika Island, Vondel, Urzikstan

Ashika Island, Vondel, Urzikstan Intervalle de rotation : 15 minutes

Pillage

Carte : Urzikstan

Urzikstan Nombre de joueurs : 100

100 Durée d’une partie : Environ 15 minutes

Lockdown

Carte : Vondel

Vondel Nombre de joueurs : 36

Ajustement généraux

Pistolet de Secours

Lorsque vous n’avez pas de pistolet équipé dans votre équipement, vous dégainerez un COR-45 avec des accessoires de base en effectuant les actions suivantes :

S’accrocher à une corniche

Monter une échelle

Nager sous l’eau

Si vous avez un pistolet ou une arme de mêlée équipé, vous utiliserez cela à la place.

Modificateurs de Dégâts selon la Localisation

Les multiplicateurs de dégâts selon la localisation ont été nivelés pour fournir un temps de mise à mort plus cohérent. Les multiplicateurs de tirs à la tête sont généralement diminués et les bras sont désormais équivalents au torse.

Dégâts des Snipers

Le KATT AMR tuera d’un coup à la tête à n’importe quelle distance.

Bouclier Anti-Émeute

Le bouclier anti-émeute ralentit le mouvement lorsqu’il est équipé comme l’arme secondaire du joueur et est sur son dos.

Réglage des Armes

Avec les connaissances statistiques supplémentaires que vous pouvez recevoir en changeant de modifications, en fournissant une quantité impressionnante de construction de méta d’arme incrémentielle, le Réglage des Armes a été supprimé, une fonctionnalité apparue dans Modern Warfare II. Ce changement dans le Réglage des Armes s’applique aux armes MWII et MWIII qui utilisent des modifications.

Dégâts des Lanceurs

Tous les lanceurs ont été ajustés en ce qui concerne leurs dégâts et leur interaction avec les véhicules. Cela inclut :

La plupart des lanceurs détruiront les véhicules légers en un coup.

Le RPG-7, le PILA et le STRELA-P détruiront la plupart des véhicules de taille moyenne en deux coups.

Le JOKR détruira presque tous les véhicules en un coup.

Le RGL-80 et le STRELA-P ne feront pas exploser immédiatement la plupart des véhicules.

Le PILA ne fera pas exploser immédiatement la plupart des véhicules moyens et grands.

Le RPG-7 et le JOKR feront exploser immédiatement la plupart des véhicules.

Gameplay

Tous les Modes

Points Rouges Classiques

Tirer avec des armes non-suppressées fait apparaître momentanément les Opérateurs comme un point rouge sur la mini-carte.

Annulation de Rechargement / Rechargements Segmentés

Vous pouvez maintenant annuler le rechargement s’il y a des balles dans le chargeur. Lors d’un rechargement à vide, il utilisera des points de contrôle de rechargement pour offrir le meilleur des deux mondes.

Combat Aquatique Amélioré

En plus du Pistolet de Secours dédié, des améliorations ont été apportées à la visibilité dans l’eau de sorte qu’il est maintenant plus facile de voir les cibles, que l’on soit dans l’eau ou hors de l’eau.

Battle Royale

Armes de Redéploiement

Être racheté accorde maintenant une arme qui change en fonction du numéro du cercle actuel, l’arme s’améliorant avec les cercles ultérieurs.

Fonctionnalité Ajustées

Tous les modes

Réserve au Sol & Boîtes de Ravitaillement

Le butin trouvé à travers nos cartes inclura désormais un mélange d’armes, d’équipements, de packs de compétences, et plus encore de MW2 et MW3.

Rareté

Les armes, équipements, séries d’éliminations, et plus apparaîtront désormais avec une info-bulle codée par couleur pour indiquer la valeur et la rareté de l’objet, ainsi que si une arme provient d’un “Équipement Personnalisé”.

Répartition de la rareté :

Légendaire = Orange

Épique = Violet

Rare = Bleu

Peu Commun = Vert

Commun = Blanc

Dispersion au Sol

Les joueurs remarqueront que la distribution et la dispersion du butin lors de l’ouverture d’une Boîte de Ravitaillement ou de l’élimination d’un ennemi ont reçu des améliorations significatives pour minimiser le chevauchement du butin et faciliter l’identification du butin.

Pistolet de Résurrection

Le Pistolet de Résurrection a été retiré de la réserve de butin mais pourrait revenir dans une saison future. Qualité de Vie de l’Audio Légendaire Le retour de la célébration à la guitare lors de la découverte d’un butin légendaire, car cela ne semblait tout simplement pas juste sans quelques riffs iconiques !

Sac à dos

Agencement

Ajustement de l’agencement du sac à dos et de l’équipement en jeu. Les armes sont maintenant alignées à droite, sous les munitions nouvellement ajoutées. Le Masque à Gaz et les Plaques d’Armure sont les premiers sur la liste pour un accès rapide à deux zones très interactives.

Enroulement de la Navigation

Le sac à dos et l’équipement navigueront maintenant en boucle lorsqu’on se déplace jusqu’au bout d’un côté.

Emplacements Dédiés aux Munitions

Des emplacements spécifiques nouveaux dans le sac à dos sont réservés aux munitions, permettant un accès rapide et facile. Ces emplacements seront automatiquement remplis lorsque les Joueurs trouvent des munitions. Des munitions supplémentaires peuvent encore être stockées dans les emplacements polyvalents du sac à dos.

Kit d’Entrée au Goulag

Le Kit d’Entrée au Goulag peut être rangé, permettant un “ramassage pour partager” pour la coordination d’équipe.

Équipement Automatique des Séries d’Élimination Identiques

Certains objets s’équiperont automatiquement du sac à dos dans l’équipement actif lorsqu’un objet correspondant est utilisé.

Par exemple, si le joueur utilise un UAV et qu’il en a un autre dans son sac à dos, le UAV s’équipera automatiquement dans son équipement actif.

Suivi du Goulag et du Redéploiement

Le sac à dos affiche désormais si vous avez un Kit d’Entrée au Goulag ou un Pack de Redéploiement disponible à utiliser.

Non applicable en Pillage ou Résurgence.

Pings de Navigation

La possibilité de pinguer les portes avec un ping d’avertissement jaune spécifique a été supprimée pour atténuer les frustrations lors de la tentative de placement de pings de navigation.

Pings de Killcam

Les joueurs pourront désormais observer tous les pings ennemis en regardant les rediffusions de killcam.

Important : Ceci sera actif peu après le lancement et sera communiqué en conséquence.

Stations d’Achat

Distance d’Interaction

La distance d’interaction pour les Stations d’Achat dans le Gaz a été étendue à 30 mètres, auparavant de 10 mètres.

Visibilité de l’Icône

Lorsqu’une Station d’Achat est encore accessible dans le Gaz, son icône restera visible sur la mini-carte et la Carte Tac. Après avoir été dans le Gaz trop longtemps, l’icône s’estompera ensuite une fois que la Station d’Achat ne sera plus active.

Les notes ci-dessus s’appliquent à la fois aux Stations d’Achat fixes ainsi qu’aux Stations d’Achat Déployables.

Classes

Prix d’achat

Le coût à la Station d’achat a été réduit :

Solo : 7 500 $, au lieu de 8 000 $

Duo : 10 000 $, au lieu de 12 000 $

Trio : 12 500 $, au lieu de 16 000 $

Quads : 15 000 $, au lieu de 20 000 $

Le prix d’achat variera désormais en fonction de la Taille d’Équipe active dans le match, plutôt que de la Taille d’Équipe de base de la Playlist.

Outline d’Équipe

Le design visuel blanc distinctif de la caisse de classe de 2020 fait son retour !

Les classes ont maintenant un contour coloré unique à votre équipe, qui a deux objectifs : 1) Il aide les joueurs à identifier quel caisson appartient à leur équipe, 2) et il disparaît pour chaque joueur après interaction avec le caisson.

Le contour se rafraîchit lors de la réapparition, indiquant que les joueurs peuvent l’utiliser à nouveau.

Masque à Gaz

Masque à Gaz Manuel

Vous pouvez maintenant choisir manuellement quand équiper le Masque à Gaz. En regardant un Masque à Gaz au sol, les joueurs ont deux options :

Équiper Équiper le Masque à Gaz commencera l’animation de le mettre sur leur visage.

Ranger Ranger le Masque à Gaz le placera dans le Sac à Dos pour que les joueurs l’équipent manuellement plus tard.



En conséquence, l’animation n’interrompra plus le gameplay, et important, les joueurs entendront seulement l’effet sonore de respiration lourde lorsqu’ils sont dans le Gaz.

Overlay du Masque à Gaz

Ajustement de l’overlay du Masque à Gaz pour offrir un champ de vision plus clair sur l’action.

Diminution de l’intensité de l’état « fissuré » lorsqu’il est presque cassé.

Gaz

Rythme du Cercle

Nous avons ajusté le centrage global possible du premier cercle pour englober plus de zone de jeu qu’auparavant. Cela garantira que plus de la carte sera accessible aux joueurs au début de chaque match pour mieux permettre la phase importante de pillage.

Voici un résumé des ajustements apportés aux timings des cercles de gaz :

Cercle 1 : Temps de fermeture du cercle réduit à 160 secondes, au lieu de 215 secondes

Cercle 2 : Temps de fermeture du cercle réduit à 140 secondes, au lieu de 220

Cercle 3 : Temps de fermeture du cercle réduit à 130 secondes, au lieu de 170

Cercle 4 : Temps de fermeture du cercle augmenté à 125 secondes, au lieu de 110

Cercle 5 : Temps de fermeture du cercle augmenté à 90 secondes, au lieu de 70

Tous les autres timings des cercles restent inchangés.

Réduction Totale : 140 secondes

Temps Total Jusqu’à la Fin du Match : 20 minutes et 20 secondes

Dégâts du Gaz

Augmentés à 10 dégâts par tic, contre 9 auparavant.

Drone de Redéploiement

Les Drones de Redéploiement resteront désormais stationnaires dans le gaz pendant jusqu’à 45 secondes.

Chaque cercle réduira ce temps de 5 secondes, jusqu’à un minimum de 30 secondes.

Les drones se déplaceront désormais légèrement plus vite lorsqu’ils se repositionnent.

Les drones commenceront à partir après le cercle 5 car ils sont trop loin dans le gaz et il y a peu d’espace pour se repositionner.

La distance de redéploiement du Drone a été augmentée, permettant aux joueurs de parcourir de plus grandes distances.

Porte de la Mort (Santé du Joueur Faible)

Cela fait référence à la notification audio et visuelle indiquant que le joueur a peu de santé et risque d’être mis au sol.

Activation

L’overlay visuel lorsqu’on a peu de santé se déclenche maintenant à 40% de santé, au lieu de 55%.

Visibilité

Augmentation de la transparence de l’overlay, pour être moins intrusive lorsque la santé est faible.

Parachutes

Les Opérateurs de MWIII déploieront désormais dans Warzone avec une nouvelle texture de parachute par défaut, inspirée par la nature urbaine de la nouvelle grande carte Urzikstan. Cette texture de parachute sera remplacée si le joueur a personnalisé son parachute.

Timer de protection à l’Apparition

La durée de la protection à l’apparition a été réduite à 2,5 secondes, au lieu de 10 secondes.

Cela s’applique à tous les modes, sauf Résurgence.

Battle Royale

Hauteur de déploiement

La hauteur à laquelle les joueurs se déploient sur le terrain lors de l’Infiltration a été réduite à 402 mètres, contre 483 mètres auparavant.

Mécaniques de Seconde Chance

Le taux d’apparition des Kits d’Entrée au Goulag et des Packs de Redéploiement a été augmenté.

Forteresses

Les forteresses ne sont plus une apparition garantie à chaque match, mais ont été liées à un nouvel Événement Public.

Black Sites

Un seul Black Site apparaîtra au hasard au début de chaque match.

L’emplacement ne sera pas révélé sur la carte jusqu’à ce que votre escouade trouve une clé de Black Site ou qu’elle ait été déverrouillée par une autre escouade.

Le boss du Black Site lâchera désormais une Station d’Achat Déployable garantie. Le Drone Avancé est maintenant l’une des killstreaks droppables.

Les joueurs peuvent trouver des clés de Black Site via le butin au sol.

Pillage

Tours UAV

Les Tours UAV sont maintenant présentes dans Pillage.

Équilibre des Liquidités

Nous surveillerons de près l’équilibre de l’économie en espèces à Urzikstan et apporterons probablement des ajustements pour garantir qu’une variété de stratégies reste viable pour gagner.

Atouts

Le système d’Atouts actuellement dans Warzone continue, avec les Opérateurs choisissant entre un Pack d’Atouts prédéfini ou un Pack d’Atouts Personnalisé composé de quatre Atouts qui deviennent actifs une fois votre classe récupérée. Les Packs d’Atouts peuvent également être trouvés dans le butin au sol, qu’ils soient lâchés par un Joueur éliminé ou trouvés dans des Boîtes de Ravitaillement.

En outre, un certain nombre d’Atouts existant en Multijoueur ont été implémentés comme fonctionnalités de mobilité par défaut dans Warzone – sans nécessiter d’équipement spécifique. Ceci sera détaillé davantage dans la section Mobilité.

Nouveaux Atouts

Shrouded

Lance automatiquement une Grenade Fumigène en entrant dans l’état à terre.

Flex

Retarde les explosifs déclenchés en sprintant, avertit des équipements ennemis proches, et réduit le bruit de combat.

En raison d’un problème connu, cet Atout apparaît actuellement comme « Faculty » dans le menu.

Resolute

Lorsque vous subissez des dégâts par balles, accorde un bonus de vitesse de déplacement.

Lorsqu’on tire sur un ennemi équipé de Résolu, les joueurs verront une petite icône indiquant que le joueur dispose de cet atout.

Stalker

Augmente la vitesse de strafe et la vitesse de visée.

Payout

Les contrats rapportent plus d’argent en espèces et le coût des Tours UAV est réduit.

Escapist

Augmente la vitesse à terre, en position couchée et accroupie.

Primed

La précision et le temps de visée sont améliorés en sautant.

Irradiated

Sous l’effet du cercle de gaz, vous vous déplacez plus rapidement et subissez moins de dégâts de gaz.

Shrapnel

Les dégâts explosifs retardent la régénération de santé de l’ennemi, ralentissent le mouvement de l’ennemi, et désactivent brièvement le sprint tactique.

Mountaineer

Réduit les dégâts de chute.

Mechanic

Réduit le temps de réparation des véhicules, augmente la vitesse de ravitaillement, et réduit la consommation de carburant en conduisant des véhicules non-aériens.

Ajustements Généraux

Overkill

Cet Atout a été entièrement supprimé et remplacé par un nouveau comportement par défaut :

Les joueurs ont maintenant la possibilité d’équiper deux Armes Principales en tout temps sans nécessiter d’Atout.

Déblocage des Atouts

Tous les Atouts de Warzone sont débloqués via la progression du joueur.

Les Atouts utilisés pour les Packs d’Atouts Personnalisés doivent être débloqués via le chemin de progression du joueur de niveau 1 à 55.

Les Atouts débloqués par défaut au niveau 1 comprennent :

Scavenger

Battle Hardened

Payout

Flex (Faculty)

Ajustement des atouts

Ghost

Bloque la détection par les UAV, les sources radar ennemies et les Capteurs Cardiaques – maintenant mis à jour pour exiger du mouvement pour s’activer.

Peut être acquis via le butin en tant que Gilet de Protection Furtif.

Birdseye

Votre Killstreak UAV, Radar Portable ou Tour UAV montre la direction de l’ennemi à votre escouade.

De plus, les tirs d’armes non silencieuses de l’ennemi montrent les directions.

Détecte les Joueurs avec Ghost. Peut être acquis via le butin en tant que Gilet de Communication.

Survivor

Vitesse de réanimation plus rapide, délai de régénération de santé réduit, perte d’argent réduite à la mort, et les ennemis qui vous mettent à terre sont automatiquement pingés.

Réduit le temps de Régénération de Santé à 4 secondes, contre 7 auparavant.

Peut être acquis via le butin en tant que Gilet de Médecin.

Survivor et le Gilet de Médecin offrent une option défensive extrêmement puissante qui concurrence Tempéré – selon ce que vous valorisez le plus (santé ou armure).

Cold Blooded

Annule la marque de Combat Scout.

Battle Hardened

Réduit maintenant les effets des balles Frangible et des capacités.

Double Time

Augmente la durée du Sprint Tactique et réduit le temps de recharge.

N’augmente plus les vitesses en position couchée et accroupie.

Scavenger

Fournit à nouveau une plaque d’armure supplémentaire et de l’argent dans le sac de pillage.

Gilets (Plate Carriers)

Atouts des Gilets

Les Gilets (Plate Carriers), précédemment appelés Vests, trouvés tout au long du match seront désormais associés à l’un des quatre Atouts suivants :

Gilet Tempered

Inclut les effets de l’Atout Tempered.

Gilet de Medic

Inclut les effets de l’Atout Survivor.

Gilet de Communication

Fournit au joueur les effets de l’Atout Birdseye.

Gilet Stealth

Fournit au joueur les effets de l’Atout Ghost.

Mobilité

Les opportunités de mouvement et de rotation à Urzikstan ont été des points clés de son design. Dans le nouveau chapitre de Warzone, les joueurs se trouveront avec plusieurs Atouts Multijoueur activés par défaut.

Tac Pads : Améliore la distance de glissade et permet une visée complète tout en glissant, ainsi qu’une augmentation de la vitesse de transition des positions.

Gants de commando : Permet de recharger en courant.

Gants à Prise Rapide : Augmente la vitesse de changement d’arme.

Bottes d’Escalade (Partiel) : Augmente la vitesse d’e grimper’escalade et de franchissement.

Nouvelle fonctionnalité de mobilité

Position Tactique (Tactical Stance)

Une position d’arme qui peut être activée, offrant plus de mobilité au détriment de la précision.

Retour d’une fonctionnalité de mobilité

Visée en Glissant

Les joueurs peuvent maintenant viser et tirer en glissant par défaut.

Les joueurs peuvent optionnellement activer la position tactique en glissant.

Modifications de la mobilité

Saut

Sauter plus haut, plus vite et viser plus rapidement après un saut. Réduction du ralentissement lors de l’atterrissage du premier saut et réduction du délai de sprint après un saut.

Annulation de Glissade (slide cancel)

Les joueurs peuvent annuler une glissade en sautant, en sprintant ou en s’accroupissant à nouveau. Ne réinitialise pas le sprint tactique et interrompt brièvement la régénération de l’endurance.

Distance de Glissade

La distance parcourue par les joueurs en glissant est maintenant affectée par l’inclinaison de la surface.

Contrats

Retour de contrats

Big Game Bounty

Les joueurs peuvent activer ce contrat pour placer une prime sur un joueur de l’une des escouades les plus performantes du match.

Éliminer le joueur cible récompensera votre escouade avec un UAV Avancé activé instantanément, d’une durée de 20 secondes.

Ce nouveau contrat se révèlera après le deuxième cercle.

Scavenger

Prenez ce contrat et vous serez dirigé vers l’ouverture de 3 caches spéciales. L’emplacement de ces caches vous sera donné une par une. Ces caches contiennent du butin supplémentaire, une chance accrue de sweep killstreakes et de Gilets, la dernière caisse lâchant toujours un Gilet aléatoire.

Ajustements Généraux

Ordinateurs

Les joueurs activeront désormais les Contrats en interagissant avec des ordinateurs portables plus grands et plus facilement identifiables trouvés sur la carte.

L’activation d’un contrat se fait instantanément sans délai ni animation.

Mise à Jour des Apparitions de Contrat

Augmentation du nombre de contrats apparus plus tard dans un match.

Nouvelles Icônes

Les icônes de contrat ont été mises à jour pour être plus lisibles et ressembler davantage à des boucliers.

Pour une meilleure accessibilité, les icônes sont maintenant colorées en jaune, auparavant vertes.

Ajustement des contrats

Contrat Bounty

La prime donne maintenant un unique ping UAV autour de la cible de la prime lorsque l’équipe chasseuse la tue.

Contrat Intel

La vitesse à laquelle le point est capturé augmentera désormais pour chaque membre supplémentaire de l’escouade présent.

Contrat Most Wanted

Survivre à ce contrat fera apparaître une Caisse de butin de haute valeur qui inclura toujours un Kit d’Entrée au Goulag.

Contrat Signals Intelligence (Vondel uniquement)

Le revenu passif par joueur est maintenant de 10 paiements de 750 $ pour un total de 7 500 $ sur 3 minutes et 20 secondes.

Le total précédent s’élevait à 5 000 $ par joueur.

Événements public

Nouveaux Événements Publics

Réapprovisionnement

Le réapprovisionnement déclenche maintenant un remplissage des ressources pour chaque joueur lorsqu’il est activé.

Fly Buy

Un nouvel Événement Public a fait son apparition à Urzikstan. À certains moments d’un match, il y a une chance que plusieurs Drones arrivent pour déposer des Stations d’Achat supplémentaires dans la zone de combat.

Lorsqu’un événement public Fly Buy est déclenché, 5 ou 6 drones transportant des stations d’achat portables volent du gaz vers des points aléatoires à l’intérieur du cercle actuel où ils larguent une station d’achat portable.

Les drones sont neutres et peuvent être abattus, ce qui fait tomber immédiatement les Stations d’Achat.

Les stations d’achat portables vendent des articles identiques à une station d’achat typique.

L’événement public aura également une chance de se déclencher dans les cercles de fin de jeu après la fermeture du Goulag ou la fin de Résurgence, offrant aux joueurs une dernière opportunité de ressusciter des coéquipiers.

Strongholds

Les strongholds ont maintenant une chance d’apparaître comme l’un des plusieurs événements possibles au début du match.

Lorsque cet événement se déclenche, 4 forteresses apparaîtront, au lieu de 5.

Le temps pour capturer un stronghold a été réduit à 30 secondes, au lieu de 90.

La caisse originale dans les forteresses que les joueurs capturaient pour obtenir leur classe a été mise à jour et divisée en deux parties :

Station UAV : Maintenant, lorsque les joueurs entrent dans une forteresse, ils verront une boîte avec un ordinateur portable et une antenne parabolique qui agit désormais comme le point de capture.

Casier de classe : La caisse a été remplacée par un casier . Le casier peut être trouvé dans le même espace que la station UAV et sera positionné contre un mur de la pièce.

Quitter la Forteresse entraînera la neutralisation automatique de l’UAV après 30 secondes.

La Caisse de classe sera disponible uniquement pour l’escouade qui contrôle actuellement la Forteresse.

Ajustement des événements publics

Firesale

La réduction des articles a été augmentée à 50%, contre 30%.

Équipements

Nouveaux Équipements

Breacher Drone – Équipement Mortel

Drone explosif qui explose à proximité d’un ennemi ou à l’impact.

Thermobaric Grenade – Équipement Mortel

Crée une grande explosion qui étourdit, laisse un résidu enflammé, et augmente la létalité des explosifs pendant un certain temps.

EMD Grenade – Équipement Tactique

Applique un dispositif de suivi sur les ennemis touchés, les révélant sur la minimap de votre équipe.

Scatter Mine – Équipement Tactique

Lance un champ de mines sur une large zone qui détone quand les ennemis entrent dans la zone d’effet.

Ajustement des équipements

Drill Charge – Équipement Mortel

Dégâts maximaux à travers le mur augmentés à 160, contre 140.

Dégâts maximaux collés augmentés à 200, contre 140.



Claymore – Équipement Mortel

Dégâts maximaux augmentés à 170, contre 100.

Il existe un problème connu où les Claymores infligent moins de dégâts que prévu.



Frag Grenade – Équipement Mortel

Dégâts proches augmentés à 251, contre 140.

Dégâts à mi-distance augmentés à 150, contre 105.



Semtex Grenade – Équipement Mortel

Dégâts proches augmentés à 200, contre 140.

Dégâts lointains augmentés à 105, contre 69.

Thermite – Équipement Mortel

Dégâts par tick augmenté à 37, contre 15 auparavant.

Smoke Grenade – Équipement tactique

Durée réduite à 7,14 secondes, contre 9,25 secondes auparavant

Stim – Équipement tactique

Confère désormais un boost de vitesse de 7% à l’activation

Experimental Gas (Tear Gas) – Équipement tactique

Inflige désormais 5 dégâts par seconde aux personnes dans le gaz (3/sec en cas de résistance au gaz).

Si le joueur porte un masque, cet équipement inflige à la place des dégâts au masque équipé, aux masques dans le sac à dos et aux masques au sol.

Puisque cet équipement inflige des dégâts de gaz, il peut être contré avec un Masque à gaz

Shock Stick – Équipement tactique

Dégâts augmentés à 8 par tick, contre 6 auparavant

Snapshot Grenade – Équipement tactique

Durée du highlight augmentée à 1,65 sec, contre 1,25 sec auparavant

Battle Rage – Équipement tactique

Réduit désormais de 10% les dégâts subis pendant l’effet

La régénération peut être annulée en subissant des dégâts. la réduction de dégâts reste toujours pour toute la durée de l’effet.

Flash Grenade – Équipement tactique

N’éblouit désormais que les cibles qui regardent la grenade au moment où elle explose.

Améliorations de combat

Nouvelles Améliorations de combat

Capteur cardiaque

Maintenant classé comme une Amélioration de combat

Impulsion toutes les 2,5 secondes, au lieu de 3 secondes. (Plus rapide !)

Portée augmentée à 55 mètres au lieu de 49.

Ajustement des Améliorations de combat

Radar Portable

Impulsion Radar augmentée à un rayon de 76,3 mètres, au lieu de 38,1 mètres.

Boîtes d’Armure & de Munitions

Le délai sur les boîtes d’équipement a été supprimé – elles seront maintenant disponibles dès qu’elles sont déployées.

Séries d’éliminations / Killstreaks

Nouveles killstreaks

Gardien

Une tourelle stationnaire qui projette du son pour perturber et étourdir les joueurs en ligne. Dure 50 secondes.

Drone Moustique

Un drone automatisé qui plane dans une zone avant de descendre sur une cible pour infliger des dégâts.

Il apparaîtra sur la carte avec une icône et pourra être abattu.

Véhicules

Nouveau Véhicule

Coyote

Disponible à Urzikstan lors des modes Battle Royale et Pillage, il s’agit d’un nouveau véhicule tout-terrain légèrement blindé connu sous le nom de Coyote. C’est un véhicule désertique ouvert et agile conçu pour adhérer aux dunes et se déplacer rapidement. La mitrailleuse montée est plus que suffisante pour éliminer l’opposition sur votre chemin.

Ajustements Généraux

Temps de Démarrage du Véhicule

Le délai d’entrée dans un véhicule a été réduit de 50 %.

Collision d’Hélicoptère

Le profil de dégâts des hélicoptères a été mis à jour pour mieux refléter la collision perçue à proximité d’autres objets.

Interface et expérience utilisateur

Rapport de combat

Les joueurs lanceront la Saison 1 avec un nouveau Rapport de Combat, qui commencera immédiatement à afficher des statistiques pour le Battle Royale.

Les Enregistrements de Combat seront déployés dans les phases suivantes :

Saison 1 – Battle Royale

Saison 2 – Résurgence

Saison 3 – Pillage

Veuillez noter que les statistiques pour tous les modes commenceront à être suivies dès le lancement de la Saison 1 et seront rétroactivement reflétées lorsque les Rapports de Combat seront actifs.

Masquage des icônes

Toutes les icônes dans le monde disparaîtront maintenant lorsque le joueur vise avec son arme pour une meilleure visibilité pendant les engagements.

Hitmarker en tir dans la tête

Les hitmarkers de tir à la tête ont été améliorés pour une meilleure lisibilité. Cela inclut un nouvel effet sonore.

Mise à Jour des Icônes

L’ensemble de la Carte Tactique a été mis à jour pour mieux vous servir, avec une variété de nouvelles icônes facilement distinguables.

Événements XP / Score

Tous les indicateur de Score sont maintenant jaunes

Visuels des Boîtes de Ravitaillement

Toutes les Boîtes de Ravitaillement ont reçu un ajustement visuel pour communiquer leur contenu plus facilement :

Commun – Vert Militaire et Noir

Légendaire – Orange et Noir

Réutilisable – Bleu Navy

Favori – Couleur Magenta d’Arme Personnalisée

Couleur des Plaques d’Armure

La couleur des Plaques d’Armure, à la fois sur le HUD et les marqueurs de tir, est maintenant bleue à moins d’être affectée par le Perk Tempered, dans ce cas, elle apparaîtra en orange.

Noms des alliés

Les plaques de nom alliées ont vu leur visibilité améliorée avec un contour plus clair. Ce changement reflète les améliorations apportées dans MW3 Multijoueur au lancement.

Icônes des packs d’atouts

Les packs d’atouts, qu’ils soient équipés ou rangés, affichent maintenant les icônes des atouts inclus dans le pack pour une lisibilité rapide.

Problèmes connus

Voici une liste des problèmes que nous savons que les joueurs rencontreront lors du lancement de la Saison 1 :