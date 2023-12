Le Goulag de Warzone serait impossible à gagner pour cette catégorie de joueurs

Certains joueurs de Call of Duty: Warzone sur PC pensent qu’il est plus difficile que jamais de concourir dans le Goulag avec une souris et un clavier, tandis que l’aide à la visée sur manette rend les choses faciles.

La contention entre les joueurs PC et console en matière de jeux de tir compétitifs ne s’apaise presque jamais.

Les joueurs sur console ont longtemps argué que les utilisateurs de PC bénéficient d’un avantage injuste à cause de la souris et du clavier. Pendant ce temps, ceux sur PC disent que l’aide à la visée sur les manettes fait la plupart du travail pour les joueurs de PlayStation et Xbox.

Les titres de Call of Duty sont souvent au cœur de ce débat continu, et la dernière version de Warzone ne fait pas exception. Certains joueurs PC pensent que concourir dans le Goulag est encore pire maintenant avec les commandes de souris et clavier.

Les utilisateurs de Warzone sur PC disent que le Goulag est “impossible” avec une souris et un clavier

Un Redditor a récemment partagé ses problèmes de ratio K/D, se lamentant de n’avoir “gagné aucun goulag dans le nouveau Warzone…” Plusieurs personnes ont rejoint le fil pour dire qu’ils ont été également malchanceux en jouant avec les commandes de souris et clavier.

Un utilisateur a répondu, “Pareil ici. Je suis sur clavier souris. Presque impossible de [gagner].” Une autre personne a argumenté que l’aide à la visée sur manette a définitivement un avantage. “Es-tu clavier souris ? Si oui, je ressens la même chose. Le goulag est configuré pour donner des combats à très courte portée où l’aide à la visée sur manette prend complètement le dessus.”

Ailleurs dans le fil, un autre Redditor a davantage détaillé comment l’aide à la visée fonctionne contre les joueurs PC. Ils ont affirmé que lorsqu’on vise la tête de quelqu’un, le passage en ADS déplace automatiquement le réticule d’un pied à cause du balancement de la visée.

L’aide à la visée “lutte contre cela et vous obtenez une visée presque parfaite depuis où se trouve votre réticule de hanche par rapport à où il est en ADS. Simplement dit, l’aide à la visée a toujours été forte dans COD mais elle est encore plus forte dans ce jeu.”

D’autres joueurs de Warzone disent que le recul visuel sur souris et clavier est pire que sur manette, et c’est le vrai problème. D’un autre côté, certains utilisateurs de souris et clavier insistent sur le fait qu’ils n’ont pas remarqué de problème du tout.

Quoi qu’il en soit, le débat de l’aide à la visée ne va évidemment pas se terminer de sitôt.