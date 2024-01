Un surpuissant cheat Warzone offre de l’aim assist aux joueurs clavier-souris

Un puissant cheat Warzone permet aux joueurs utilisant un clavier-souris de bénéficier de l’aide à la visée sur PC sans être bannis, en trompant le jeu pour qu’il pense que vous utilisez une manette.

Lorsqu’il s’agit du débat clavier-souris contre manette, il y a un aspect où la manette a un avantage : sa fonction d’aim assist et plus particulièrement dans Warzone et MW3.

Ce sujet controversé perdure depuis que le crossplay est devenu standard, les joueurs clavier-souris estimant que c’est trop puissant, surtout pour les joueurs ayant de bonnes mécaniques, tandis que les joueurs à la manette pensent que cela permet d’avoir un terrain de jeu équilibré face à la précision de la visée à la souris.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, un nouvel émulateur est passé inaperçu et permet aux joueurs clavier-souris d’utiliser l’aide à la visée destinée à la manette dans des jeux comme Warzone.

Mis en lumière par le Youtubeur jackfrags, à l’aide d’un logiciel, il peut faire croire au jeu que les entrées clavier-souris sont celles d’une manette, lui permettant ainsi de profiter du meilleur des deux périphériques.

Le logiciel offre même la possibilité d’implémenter des configurations pour des scripts anti-recul, ce qui est évidemment un problème dans des jeux comme Warzone ou MW3.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, ce n’est pas seulement Call of Duty qui est affecté par ce problème puisque jackfrags l’a découvert à travers une vidéo de The Finals de ItsJustSneaky discutant du programme et comment les joueurs en abusent.

Cela signifie aussi que des jeux avec une forte aide à la visée comme Apex Legends pourraient également être exploités en utilisant ce logiciel.

Ce logiciel n’est pas encore détecté par l’anti-triche, car techniquement ce n’est pas un logiciel de triche, mais plutôt conçu pour résoudre des problèmes d’accessibilité.

Toutefois, Activision travaillant actuellement sur le bannissement de matériels et logiciels tiers comme le Cronus Zen, il est donc probable ce nouveau logiciel soit banni prochainement.

L’article continue après la publicité