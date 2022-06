Un glitch de Warzone sur Bonne Fortune profite aux cheaters

Fortune’s Keep est la nouvelle map chaotique de Call of Duty: Warzone et même si elle est appréciée, il y a des malins qui utilisent des glitchs pour ruiner votre expérience de jeu.

Sans parler des problèmes de lag qui datent de l’âge de pierre dans la Saison 4 de Warzone, le nouveau contenu de cette saison a plutôt été apprécié par la majorité de la communauté avec les nouvelles armes, des changements, des nouvelles fonctionnalités et l’arrivée de Bonne Fortune, ou Fortune’s Keep en anglais, une petite carte similaire à Rebirth Island pour changer d’air par rapport à l’immense Caldera.

Cependant, cette mise à jour n’a pas débarqué sur le battle royale de Call of Duty sans embuche. Des problèmes de lag ont refait surface et les joueurs s’inquiètent de la situation par rapport aux tricheurs qui se font de plus en plus présents.

Il y a déjà eu des problèmes où des joueurs pouvaient se faufiler hors de la zone de combat sur Caldera pour obtenir des éliminations gratuites. C’est maintenant le cas sur Bonne Fortune et cela frustre les joueurs qui tentent de s’amuser et de découvrir cette nouvelle carte.

C’est sur Reddit que nous avons pris conscience de ce problème suite à la vidéo postée par WorkerLegitimate8223.

“Mon équipe et moi étions vraiment dans toute la rue pour essayer de trouver qui nous tirait dessus avant de s’avancer et de comprendre ce qui se passait.”

Dans la killcam, on voit bien deux joueurs cachés à l’intérieur d’un bâtiment buggé, impossible à voir depuis n’importe quel endroit approprié de Bonne Fortune. Nous espérons que les développeurs sauront rapidement prendre soin de corriger ce problème.