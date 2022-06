La classe d’un SMG de Warzone au TTK absurde a été partagée

more

N’hésitez pas à l’essayer dès que vous serez dans le jeu. Cependant, gardez à l’esprit que le Type 100 est dans la ligne de mire des développeurs et qu’il risque bien de subir de sérieux nerfs dans les semaines à venir.

Cette classe de la Saison 4 de Warzone Pacific vous permettra de bénéficier d’une grande mobilité et d’un faible recul, afin de pouvoir profiter pleinement du TTK du Type 100.

WhosImmortal a passé en revue les meilleures classes de SMG que les joueurs peuvent utiliser dans la Saison 4 de Warzone Pacific, notamment l’Owen, le MP40 et le MAC-10. Bien que tous ces choix soient efficaces, la première place de cette liste revient au Type 100.

Et c’est dans ce cadre que le joueur professionnel de Warzone WhosImmortal a partagé sa classe pour le meilleur SMG de la Saison 4 avec un TTK incroyablement rapide.

La mise à jour Warzone Pacific Saison 4 a eu un impact significatif sur la méta du jeu après avoir introduit de nombreux buffs et nerfs aux armes existantes ainsi que l’ajout du nouveau SMG Marco 5 .

L’expert de Call of Duty: Warzone WhosImmortal a révélé la meilleure classe de SMG avec un “TTK absurde” que vous pouvez utiliser suite aux changements de méta dans Warzone Pacific Saison 4.

by Martin Thibaut