Évènement surprise Le Retour de Makarov dans MW3 : nouvelles récompenses à la clé

Un nouvel évènement spécial Call of Duty: Modern Warfare 3 est arrivé, apportant de nouvelles récompenses et bonus pour les joueurs.

Modern Warfare 3 bat tous les records d’engagement de Modern Warfare 2019 et Modern Warfare 2.

De nouvelles cartes, modes de jeu et armes seront introduits dans le jeu lorsque la Saison 1 commencera le 6 décembre. Et avec Sledgehammer Games qui échange activement avec la communauté et aborde de nombreuses préoccupations majeures du jeu — à l’exception du SBMM — il est clair que MW3 a été une expérience FPS positive pour de nombreux fans de la série.

Cependant, jusqu’à cette date, les joueurs auront de quoi s’occuper avec le lancement d’un évènement surprise.

Modern Warfare 3 a lancé un nouvel évènement surprise intitulé « Le Retour de Makarov », qui voit le retour de l’un des méchants les plus notoires de la série, Vladimir Makarov.

L’évènement a commencé le 24 novembre et se poursuit jusqu’à la fin du mois, permettant aux joueurs de profiter d’une tonne de nouvelles récompenses pendant l’évènement, centré autour de la compagnie militaire privée ultranationaliste russe, le Groupe Konni.

« Le Retour de Makarov » offre aux joueurs une opportunité excitante de gagner 11 nouvelles récompenses, incluant des objets uniques en jeu tels que des stickers, des jetons double XP, un nouvel emblème du Groupe Konni, un charme d’arme spécial et une carte de visite.

Le point fort de ces récompenses est le camouflage universel Makarov, qui peut être appliqué à n’importe quelle arme dans le jeu.

Ce qui est encore mieux, c’est que l’évènement est entièrement structuré de manière à récompenser les joueurs simplement en jouant à MW3. Il leur faudra accumuler environ 213 200 XP pour débloquer toutes les récompenses. Cette approche signifie que les joueurs peuvent jouer à leur façon sans avoir besoin de défis spécifiques ou de changements dans leur style de jeu habituel.

De plus, détail qui a son importance, il y a un bonus ajouté pour les joueurs qui possèdent e skin de l’opérateur Nemesis Makarov. Équiper ce skin permet aux joueurs de gagner 1 000 XP supplémentaires en plus de leurs gains réguliers par match, ce qui accélère leur progression.

L’évènement coïncide également avec un évènement Double XP qui se déroule du 22 au 27 novembre, ce qui signifie que les joueurs peuvent maximiser leurs gains en XP, XP d’arme et XP Passe de combat, permettant le déblocage des récompenses plus facile, en particulier pour ceux ayant peu de temps de jeu.

L’évènement « Le Retour de Makarov » est désormais disponible et les joueurs peuvent immédiatement commencer à débloquer ces 11 nouvelles récompenses. Pour en savoir plus sur Modern Warfare 3, consultez notre rubrique Call of Duty.