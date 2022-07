Des armes trop complexes à débloquer sur Warzone ? Les joueurs se retournent contre Activision

more

En effet, les joueurs considèrent que certains défis sont tellement complexes qu’ils nécessitent des heures de jeu pour en venir à bout. Si bien que beaucoup finissent par perdre patience et de ce fait ils abandonnent l’idée d’avoir certaines armes, ou ils se tournent vers la boutique la mort dans l’âme, quand ces défis ne leur ont pas tout simplement enlevé l’envie de jouer.

Aux yeux d’une grande partie de la communauté, si les joueurs ont Vanguard, il est beaucoup plus rapide pour eux de débloquer toutes les armes et de les mettre à niveau, sinon, il est presque impossible de débloquer certaines armes, en particulier les armes de mêlée.

Néanmoins parmi cette longue liste de réjouissances, les nouvelles armes sont probablement les ajouts les plus attendus par la communauté. Après tout qui ne rêve pas de pouvoir enrichir régulièrement son arsenal afin de faire des ravages sur le battle royale ?

Chaque nouvelle arme qui débarque sur Warzone est accompagnée d’un défi à compléter pour la débloquer, des défis souvent considérés comme bien trop complexes et ennuyeux par les joueurs.

by Isabelle Thierens