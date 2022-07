Cardi B fait un clin d’oeil à Call of Duty dans son dernier clip

Alors qu’Activision a l’habitude de collaborer avec des célébrités pour pousser sa licence phare sous le feu des projecteurs, le clin d’œil de Cardi B à Modern Warfare 2 a pris tout le monde de court.

Pour la bande-annonce de Warzone en 2021, Activision a misé sur des célébrités comme Young Thug, Jack Harlow et Swae Lee ou encore Mookie Betts et Jack Grealish.

Au vu de l’engouement qu’il y a eu autour de ce trailer, Activision n’a pas hésité à retenter l’expérience pour Modern Warfare 2, en faisant appel à des personnalités comme Pete Davidson, Steve Aoki et Trae Young.

Néanmoins, si la communauté Call of Duty est désormais habituée à croiser des visages connus, personne ne s’attendait à ce que la chanteuse Cardi B fasse un clin à la licence dans son dernier clip en collaboration avec Kanye West et Lil Durk.

Dans le tout nouveau clip de Cardi B, “Hot Shit”, Charlie Intel a découvert qu’elle portait le collier de Ghost dans Modern Warfare 2, l’un des opérateurs les plus emblématiques de la licence.

Who knows where this from? https://t.co/4kdOVgRRef

— Cardi B (@iamcardib) July 13, 2022