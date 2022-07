Le brouilleur de radar dans Warzone enfin modifié sur Bonne Fortune et Rebirth Island

Le brouilleur de radar est une amélioration de terrain controversée, jugée “surpuissante” par la communauté de Warzone. Raven Software a entendu les plaintes et a finalement annoncé un nerf.

Les brouilleurs de radar brouillent les mini-cartes pendant 45 secondes et avaient un rayon de 125 mètres avant la mise à jour. Les joueurs se trouvant dans ce rayon ne peuvent pas utiliser les killstreaks, les capteurs de rythme cardiaque, voir le cercle ou les pings de leurs coéquipiers.

La mise à jour de la Saison 4 a réduit le taux de drop du brouilleur de radar, mais les joueurs pensaient toujours que son rayon était trop important. Le problème de la taille de son effet affectait particulièrement les joueurs de Rebirth Island et de Bonne Fortune en raison de la plus petite échelle de ces cartes comparée à Caldera.

Les joueurs peuvent enfin se réjouir, car les développeurs de Warzone ont annoncé une réduction du rayon de l’effet du brouilleur de radar.

Raven Software a confirmé une réduction de 20% du rayon des brouilleurs de radar sur Bonne Fortune et Rebirth Island.

📡 We recently pushed a small update to reduce the radius of Radar Jammers by 20% on Fortune’s Keep and Rebirth Island.

👂 With that change, we are continuing to monitor engagement and feedback.

— Raven Software (@RavenSoftware) July 13, 2022