Comment se préinscrire à Warzone Mobile sur Android & iOS ?

Warzone Mobile est attendu plus tard cette année. Si vous souhaitez être parmi les premiers joueurs à retourner sur Verdansk, voici comment vous préinscrire sur Android et iOS.

L’année 2022 s’annonce comme l’une des plus importantes de l’histoire de la franchise Call of Duty. En effet, en plus de la récente sortie de Modern Warfare 2 et de Warzone 2, Warzone Mobile va bientôt faire ses débuts.

Call of Duty : Mobile s’est avéré être un succès majeur, regroupant en un seul et même endroit certaines des meilleures cartes, armes et fonctionnalités de l’histoire de la franchise. Activision cherche maintenant à répéter l’exploit avec Warzone, en portant un battle royale à part entière sur smartphones. Cerise sur le gâteau, l’emblématique carte de Warzone, Verdansk, sera de la partie.

Activision Il est d’ores et déjà possible de se préinscrire pour Warzone Mobile.

Si vous voulez être l’un des premiers joueurs à découvrir ce que ce battle royale sur mobile a à offrir, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté en vous inscrivant à l’avance. Voici comment faire.

Qu’est-ce que la préinscription pour Warzone Mobile ?

La préinscription pour Warzone Mobile est similaire à la précommande d’un jeu sur console ou PC, mais il n’est pas nécessaire de sortir le porte-monnaie. Toute personne qui s’inscrit à l’avance recevra une notification dès que le jeu sera disponible afin de pouvoir le télécharger immédiatement.

Ainsi, vous ne perdrez pas de temps et vous pourrez vous lancer immédiatement et potentiellement éviter les problèmes lors du lancement de ce jeu mobile dus à l’afflux de joueurs.

Le processus de préinscription pour le battle royale sur les smartphones sous Android est assez simple, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur le Google Play Store

Assurez-vous que vous êtes connecté au même compte Google Play que vous utilisez sur votre smartphone.

Cherchez “Warzone Mobile” et allez sur la page officielle.

Cliquez sur “Se préinscrire”.

Attendez la notification vous informant que Warzone Mobile est disponible.

Depuis le 17 novembre, les utilisateurs d’IOS peuvent désormais précommander Warzone pour mobile sur l’App Store. Suivez les étapes suivantes pour ce faire :

Rendez-vous sur l’App Store

Connectez-vous à votre compte Apple associé à votre iPhone ou iPad.

Recherchez “Warzone Mobile” et accédez à la page officielle.

Cliquez sur ” Pré-commander “.

Attendez la notification vous informant que Warzone Mobile est disponible.

Récompenses de la précommande de Warzone Mobile

Les développeurs ont partagé sur le site officiel de la franchise la liste des récompenses offertes aux joueurs qui se sont préinscrits pour fêter les 25 millions de joueurs préinscrits :

Activision

Skin d’opérateur “Ghost – Condamné”.

Plan d’arme X12 “Prince of Hell”.

Plan d’arme M4 “Archfiend”.

Emblème “Dark Familiar”

Autocollant “Flamme de l’ennemi”.

Les développeurs ont indiqué que d’autres récompenses pourront être obtenues une fois la barre des 35 millions atteinte, alors assurez-vous de passer votre précommande !