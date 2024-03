Les développeurs de Warzone Mobile expliquent un choix crucial sur les parties

Les développeurs de Warzone Mobile admettent qu’il n’y a pas de “limitations techniques” concernant l’augmentation du nombre de joueurs dans les lobbies PC et console à 120 joueurs, mais ils choisissent simplement de ne pas augmenter ce nombre.

Warzone Mobile permet aux joueurs de plonger dans la franchise depuis le confort de leur téléphone, rendant ainsi l’accès à l’expérience Warzone plus facile et rapide que jamais.

Bien que Warzone Mobile ressemble fortement à ses homologues PC et console, une particularité de la version Mobile a attiré l’attention des joueurs. Car jusqu’à présent, la taille du lobby pour les joueurs PC et console était limitée à 100 joueurs. Une limite qui a eu droit à une augmentation, puisque Warzone Mobile permet désormais à 120 joueurs de s’affronter en même temps lors d’une partie.

L’augmentation de la taille des lobbies sur Warzone Mobile suscite la jalousie des joueurs PC et console

Pour les utilisateurs PC et console, cette augmentation de la taille du lobby a provoqué des réactions négatives en ligne avec de nombreux joueurs qui critiquent les développeurs, se demandant pourquoi ils n’augmentent pas aussi la taille des lobbies sur PC et console.

À la lumière de ce discours en ligne, Chris Plummer, Vice-président senior et Co-directeur de Mobile chez Activision Publishing, s’est entretenu avec IGN pour discuter des changements de la taille des lobbies.

“Quand nous avons commencé à travailler avec la technologie de Call of Duty et que cela a fonctionné, et maintenant que nous avons accès au backend de Demonware et que tout ce type d’optimisation s’est produit au cours de 20 ans de la sauce secrète de COD, tout à coup, nous pouvons avoir 120 humains dans le même match.”

Plummer a ensuite admis qu’ils ont la capacité d’augmenter la taille des lobbies PC et console mais qu’ils choisissent activement de ne pas le faire.

“Je pense qu’il est important de souligner que ce n’est pas une limitation technique dans aucune direction. Ce sont des choix de conception. Ainsi, la technologie Call of Duty prend en charge beaucoup de joueurs. Nous pouvons supporter plus ou moins de joueurs dans Warzone Mobile, et la même chose est vraie sur d’autres plateformes.“

“La raison pour laquelle vous voyez certaines configurations de joueurs est purement due à des décisions de conception qui sont prises en fonction de l’observation de la manière dont les gens jouent, où se trouvent les points d’action, où certaines choses se produisent dans le parcours de jeu de la carte, et quand cela devient excitant ou ennuyeux ou quoi que ce soit, et le nombre de joueurs a vraiment un impact sur cela.”

Au moment de la rédaction de cet article, aucune mention n’a été faite si la version principale de Warzone augmentera la taille des lobbies à 120 joueurs. Cependant, nous ne manquerons pas de vous tenir informés s’il y a des changements ou des nouvelles concernant cette mise à jour.