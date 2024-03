Comment jouer avec une manette dans Warzone Mobile ?

Warzone Mobile propose une progression complète entre les plateformes, mais pouvez-vous utiliser votre manette favorite ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la prise en charge des manettes dans le Battle Royale sur mobile.

Warzone Mobile sera officiellement disponible le 21 mars 2024, et vous pouvez dès maintenant vous préinscrire si vous souhaitez plonger dans le jeu dès son lancement. Ce nouveau jeu ne se contente pas de transposer le Battle Royale sur mobile, mais voit également le retour des cartes très appréciées Verdansk et Rebirth Island, attirant ainsi l’attention de nombreux amateurs de Warzone.

Warzone Mobile proposera également un mode multijoueur, avec quatre modes traditionnels, dont Match à Mort par Équipe et Domination, qui se joueront sur des cartes plébiscitées par les fans, telles que Shipment et Shoot House.

Cela étant dit, les commandes tactiles pourraient repousser de nombreux joueurs, en particulier pour les puristes qui sont habitués à jouer avec une manette.

Voici donc si Warzone Mobile prend en charge les manettes.

Sommaire

Activision

Peut-on jouer à Warzone Mobile avec une manette ?

Warzone Mobile disposera d’une prise en charge complète des manettes dès son lancement, vous pourrez donc jouer à la version mobile du Battle Royale avec la manette de votre choix.

Cela inclut, sans s’y limiter, les manettes suivantes :

Manette DualSense de PlayStation 5 & DualShock de PlayStation 4

Manettes sans fil Xbox & Xbox Elite

Backbone One

Cela a été révélé par Activision dans leur communiqué du 8 mars 2024.

Il est également mentionné que le jeu offrira des commandes hautement personnalisables : “Presque chaque élément de l’interface de contrôle peut être personnalisé selon vos préférences, incluant des ajustements étendus de l’HUD, des paramètres détaillés pour la manette, et des options graphiques qui priorisent la performance, les graphismes, ou un mélange équilibré.”

Il est important de noter que “la plupart des fonctionnalités de Call of Duty: Warzone Mobile, comme choisir une Playlist ou changer une Classe, sont toujours contrôlées par l’écran tactile et les commandes natives de votre appareil, et non par votre manette”, donc ne soyez pas alarmé si cela ne fonctionne pas en dehors du gameplay.

Comment connecter une manette dans Warzone Mobile ?

Connecter votre manette à Warzone Mobile sur votre appareil portable est aussi simple que la connexion via Bluetooth. Cependant, si vous souhaitez plus de détails, voici l’explication officielle de Call of Duty sur la manière de connecter une manette Xbox Wireless dans Warzone Mobile :

Activez le mode d’appairage sur votre manette. Il s’agit du petit bouton légèrement en relief à gauche du port USB sur la manette, marqué d’une icône “)))”. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile, généralement via les paramètres. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, localisez “Xbox Wireless Controller” et connectez-vous à cet appareil. Ouvrez Call of Duty: Warzone Mobile. Depuis l’écran du menu principal, assurez-vous que le bouton Xbox est activé (en appuyant dessus), et appuyez sur un bouton ou bougez un joystick sur votre manette. Un message “Manette Connectée” devrait alors apparaître à l’écran. Vous pouvez maintenant modifier vos commandes en jeu pour les modes Battle Royale et Multijoueur, et vous êtes prêt à jouer.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la prise en charge des manettes dans Warzone Mobile.