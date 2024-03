Warzone Mobile remplacera-t-il Call of Duty Mobile ?

Warzone Mobile arrive à grands pas, apportant le célèbre Battle Royale sur les appareils portables du monde entier, mais est-ce que cela va impacter l’avenir de CoD Mobile ? Voici tout ce que nous savons.

Warzone Mobile arrive enfin sur les appareils mobiles du monde entier le 21 mars 2024. Le jeu proposera de nombreux contenus très attendus, comme le retour de Verdansk et de Rebirth Island.

En plus du Battle Royale, Warzone Mobile proposera également un mode multijoueur, incluant des modes de base comme Match à mort par équipe et Domination, ainsi que des cartes plébiscitées par les fans telles que Shipment et Shoothouse.

Cela a mené certains joueurs de CoD Mobile à se demander ce qui arrivera au jeu après le lancement de Warzone Mobile, s’il sera remplacé ou s’il continuera d’être soutenu.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de CoD Mobile et si ce jeu sera remplacé par Warzone Mobile dans le futur.

Warzone Mobile va-t-il remplacer CoD Mobile ?

Warzone Mobile ne remplacera pas CoD Mobile, car les deux resteront des entités séparées lors du lancement de Warzone Mobile le 21 mars 2024.

Call of Duty Mobile continuera d’être soutenu parallèlement à Warzone Mobile pour le moment avec de nouvelles saisons et du contenu. Cependant, Microsoft a déclaré que CoD Mobile serait “progressivement abandonné” après la sortie de Warzone Mobile.

Cela n’a cependant pas été confirmé par Activision, et les développeurs de CoD Mobile ont affirmé qu’ils continueraient à fournir de nouvelles saisons et du contenu, sans prévoir de changement.

CoD: Mobile propose une abondance de modes de jeu et est plus lié au mode multijoueur classique pour lequel Call of Duty est devenu célèbre. Warzone Mobile est une version portable du mode Battle Royale de Call of Duty qui comprend un petit mode multijoueur permettant aux joueurs de monter les niveaux de leurs armes plus rapidement et de vivre une expérience différente du BR.

Cependant, si vous appréciez plus l’aspect multijoueur que Battle Royale, vous voudrez certainement vous tourner vers Call of Duty Mobile, tandis que les amateurs de Battle Royale se tourneront vers Warzone Mobile.

L’expérience est différente entre les deux jeux, et bien que CoD Mobile ait son propre mode Battle Royale, celui de Warzone Mobile est calqué sur la célèbre version PC et console.

Au final, les joueurs de Warzone Mobile peuvent s’attendre à quelque chose de similaire ou de meilleur que CoD Mobile en termes de graphismes et de gameplay, ainsi qu’à des capacités de crossplay et de cross-progression pour Warzone Mobile.

