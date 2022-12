Les configurations minimales requises pour Warzone Mobile sur iOS et Android

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que Call of Duty : Warzone Mobile est actuellement disponible en accès anticipé, voici la configuration minimale requise sous iOS et Android pour en profiter.

Call of Duty : Mobile s’est avéré être un succès majeur, regroupant en un seul et même endroit certaines des meilleures cartes, armes et fonctionnalités de l’histoire de la franchise. Activision cherche maintenant à répéter l’exploit avec Warzone, en portant un battle royale à part entière sur smartphones.

Alors que la sortie de Warzone Mobile est attendue courant 2023, une version limitée du jeu est dès à présent disponible dans certaines régions.

Activision Warzone Mobile est actuellement disponible en version limitée.

“Au cours de cette sortie limitée, toutes les fonctionnalités clés de Call of Duty: Warzone Mobile – Battle Royale, à savoir progression partagée, connectivité sociale, multijoueur, événements en jeu, et plus encore sur Verdansk – seront là. Cependant, de nombreux éléments de contenu, fonctionnalités, modes et autres seront partiellement terminés et continuellement mis à jour au fur et à mesure que nous poursuivrons le développement en vue du lancement mondial”, ont indiqué les développeurs.

Ainsi la configuration minimale requise pour les smartphones sous Android ou iOS est désormais connue.

Configuration minimale requise pour Warzone Mobile sur Android et iOS

Apple : iPhone 8+ ou supérieur

Android : Adreno 618 ou supérieur

Mémoire : 3 Go de RAM ou plus

Bien sûr il faut garder à l’esprit que ces configurations minimales requises ne concernent que la version limitée du jeu. Les développeurs ont rappelé que Warzone Mobile “est actuellement en cours de développement et est optimisé pour fonctionner sur une grande variété d’appareils.”

“Si votre appareil ne correspond pas à ces spécifications, ne vous inquiétez pas ! Nous chercherons à optimiser le jeu pour un plus grand nombre d’utilisateurs à l’avenir”, ont-ils assuré sur le blog de la franchise.

Pour rappel, pour tenter d’accéder à cette version limitée du battle royale sur mobiles il faut au préalable se préinscrire.