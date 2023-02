Comment one-shot avec les snipers de Warzone 2 : MCPR-300 et Victus XMR

Les fusils de précision de Warzone 2 sont considérablement plus faibles que leurs homologues du battle royale original, mais une nouvelle astuce de la Saison 2 permet à certains élus de one-shot.

Depuis le lancement du battle royale en novembre dernier, les joueurs de Warzone 2 n’ont cessé de faire part de leur mécontentement quant au nerf des fusils de précision, désormais plus capables d’éliminer leurs cibles en un coup. Ces puissantes armes à longue portée étaient un pilier du premier battle royale, et un grand nombre de joueurs souhaitent ardemment retrouver cette méta et grâce à cette récente astuce ils pourraient bien obtenir gain de cause.

L’article continue après la publicité

Activision Feuille de route de la Saison 2 de Warzone 2.

Bien sûr, on est loin de l’âge d’or des fusils de précision sur Warzone, mais c’est ce qui s’en rapproche le plus dans la suite, et voici ce que vous devez savoir pour vous lancer.

Cette astuce permet aux fusils de précision de one-shot sur Warzone 2

Le potentiel de tuer en un coup repose sur un accessoire : les munitions incendiaires. Équiper ce type de munitions enlève de la portée, et de la vitesse, mais cela augmente suffisamment les dégâts pour que ça en vaille la peine.

Les joueurs de longue date se souviendront probablement que cette astuce fonctionnait également avant le passage à Warzone 2, et la stratégie sur laquelle elle repose n’a pas beaucoup changé.

L’article continue après la publicité

Il suffit d’utiliser l’un des fusils de précision les plus puissants, comme le MCPR ou le Victus, en utilisant idéalement un canon plus long pour compenser la portée des dégâts sacrifiée par le type de munitions.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Classe one-shot du MCPR-300

L’équipement d’un canon plus long rendra l’arme plus lente, de sorte que les autres accessoires pourront se concentrer sur le fait de compenser ça.

Canon : OMX-456 22″

Laser : FSS OLE-V

Crosse : FSS Merc

Munitions : .300 Incendiaires

Verrou : Culasse lisse Cronen

Le FSS OLE-V et la crosse FSS Merc augmentent la vitesse de visée par rapport à ce qu’elle serait sans eux, et la Culasse lisse Cronen vous permet de recharger beaucoup plus rapidement, réduisant la fenêtre d’exposition après avoir vidé un chargeur. Cela pourrait être supprimé en faveur d’une lunette si ce n’est pas une grande préoccupation dans votre style de jeu.

L’article continue après la publicité

Comme mentionné précédemment, les munitions incendiaires et l’OMX-456 22″ apportent la létalité nécessaire.

Classe one-shot du Victus XMR

Cette classe du Victus XMR sur Warzone 2 suit des directives similaires, mais opte pour bénéficier d’un peu plus de portée de dégâts et d’un peu moins de vitesse.

Bouche : Bruen Counter-Ops

Canon : Mack 8 33.5 Super

Laser : VLK LZR 7MW

Lunette : SZ Holotherm

Munitions : .50 Incendiaires

Cette classe offre un peu plus de polyvalence, car la SZ Holotherm contrera efficacement les fumigènes lancés par les joueurs pour tenter d’échapper à votre champ de vision. Le Bruen Counter-Ops compense la perte de portée des dégâts en utilisant des balles incendiaires.