Comment obtenir les armes spéciales du mode Zombies de Shi No Numa

La Saison 4 de Vanguard a finalement réintroduit un mode Zombies basé sur des rounds. Si vous voulez dominer les zombies avec l’arme la plus puissante possible, découvrez comment construire l’arme miracle Wunderwaffe dans Shi No Numa.

Lors de la sortie de Vanguard en novembre 2021, les fans de zombies ont été furieux et déçus de la façon dont Sledgehammer et Treyarch avaient abordé l’un des modes préférés des fans. Après s’être éloignés des Zombies par rounds au départ, les créateurs de contenu ont critiqué la décision, affirmant qu’il y avait un “manque embarrassant de contenu”.

Heureusement, tout cela a changé avec la sortie de la Saison 4 de Vanguard, qui a introduit réintroduit un mode Zombies basé sur des rounds sur la carte Shi No Numa, très appréciée des fans.

Bien sûr, avec une nouvelle carte vient la possibilité de créer une arme miracle, et la Wunderwaffe est l’arme de choix pour Shi No Numa. Si vous aimez réduire les zombies en miettes, voici comment construire cette arme.

Comment fabriquer la Wunderwaffe dans le Zombies de Shi No Numa

Les armes miracles sont une série d’armes spéciales alimentées par l’élément 115. Ces armes puissantes sont parfaites pour tuer des hordes d’ennemis morts-vivants, mais nécessitent un peu de travail pour les obtenir.

Heureusement, il n’est pas trop difficile de mettre la main sur la Wunderwaffe, car il suffit de suivre quelques étapes pour la fabriquer :

Dirigez-vous vers la salle de communication et prenez le fusible électrique sur la table. Dirigez-vous vers l’hameçon, déverrouillez la porte et prenez le canon d’arme sur les étagères. Retournez vers la salle de communication et trouvez le générateur vert. Allez-y et insérez le canon de l’arme. Défendez la machine jusqu’à ce qu’elle ait terminé. Entrez dans la salle de communication et ramassez le tube à vide chargé. Allez au centre de stockage et activez le piège dans le coin. Il se désagrège et demande le fusible que vous avez ramassé en premier. Un deuxième fusible apparaîtra alors sur la table d’artisanat à côté de vous. Allez à la cabane principale et combattez Zabala. Amenez-la vers la bobine Tesla et laissez-la exécuter son attaque neuf fois. Une fois qu’elle est chargée, récupérez le dernier tube à vide. Enfin, retournez à la cabane de stockage et fabriquez la Wunderwaffe.

Une fois que vous avez la Wunderwaffe, il ne vous reste plus qu’à l’utiliser pour détruire des vagues de zombies.