Comment entrer dans le bunker secret d’Ashika Island de Warzone 2

Les joueurs de Warzone 2 ont découvert l’entrée “secrète” d’un bunker situé sous Ashika Island qui permet de s’emparer de certains des meilleurs butins du jeu.

Le début de la saison 2 de Warzone 2 a enfin donné naissance à une carte Resurgence, plus petite et plus rapide que beaucoup de fans attendaient depuis le lancement du Battle Royale.

Si pour le moment, les critiques d’Ashika Island sont plutôt positives, certains joueurs ont déjà commencé à scruter ses moindres recoins afin de découvrir des petits secrets.

Et bingo, un bunker “secret” a récemment été repéré par des joueurs, et celui-ci renferme du butin de qualité.

Si vous pensez avoir vu tout ce que la nouvelle carte Ashika Island a à offrir, vous devrez alors peut-être y réfléchir à deux fois après la découverte de Papa_Geo.

Ce joueur Warzone a récemment découvert l’existence d’un “bunker sous-marin secret” caché sous l’emplacement du Tsuki Castle dans lequel les joueurs peuvent accéder grâce à une petite astuce.

Pour pénétrer dans ce bunker secret, vous allez devoir sauter dans l’eau près de la porte verrouillée et chercher deux tuyaux sous-marins. Nagez à travers l’un des tuyaux et vous remonterez à la surface près de quelques plateformes. Vous n’avez plus qu’à faire trois sauts de suite, et vous pourrez ensuite passer à travers un mur détruit afin d’entrer dans le bunker.

Une fois que vous serez à l’intérieur du bunker, vous trouverez alors un certain nombre de caisses d’armes rouges ainsi qu’une caisse bleue spéciale qui vous laissera un joli butin à utiliser, avec notamment des killstreaks.

Vous pouvez ensuite ouvrir la porte verrouillée du bunker de l’intérieur, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de retourner sous l’eau avec tout le butin que vous venez de collecter.

Alors si vous souhaitez prendre de l’avance sur vos adversaires, n’hésitez pas à essayer, car ce secret ne sera plus gardé très longtemps.