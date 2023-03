Où utiliser les jetons trésors de la mer sur Warzone 2

Ashika Island a fait ses débuts sur Warzone 2 depuis quelques semaines, avec le lancement de la Saison 2, mais l’île est loin d’avoir délivré tous ses secrets. Si vous êtes tombés par hasard sur un jeton trésors de la mer et que vous ne savez pas quoi en faire, voici de quoi vous mettre sur la voie.

La seconde saison de Call of Duty : Warzone 2 est enfin arrivée, apportant avec elle le traditionnel équilibrage, de nouvelles armes, des changements significatifs de qualité de vie et surtout, la toute nouvelle carte Ashika Island.

En se familiarisant avec l’île, les joueurs ont découvert une tonne d’easter eggs, certains plus amusants que d’autres, mais c’est loin d’être le seul secret de l’île. Sur Ashika Island, on trouve également de mystérieux jetons trésors de la mer. Voici comment les obtenir et où les utiliser.

Que sont les jetons trésors de la mer dans Warzone 2 ?

Les jetons trésors de la mer sont une forme de monnaie que l’on peut trouver un peu partout sur Ashika Island. Ils apparaissent sous la forme de grandes pièces de monnaie. Ces jetons peuvent être dépensés dans les machines trésors de la mer pour tenter d’obtenir une récompense aléatoire.

Activision Il faut bien garder en tête que les jetons prennent de la place dans votre sac à dos.

Toutefois, les jetons trésors de la mer prennent de la place dans votre sac à dos. De ce fait, vous ne devez les conserver que si vous êtes absolument sûrs que vous allez les utiliser.

Où trouver les jetons trésors de la mer sur Ashika Island ?

Au cours d’une partie sur Ashika Island, vous pourrez obtenir des jetons trésors de mer dans les caisses de ravitaillement bleues, sur le sol, ainsi que sur les cadavres des joueurs.

Il est possible d’en trouver également dans les caisses de ravitaillement standards et des sacs de sport, mais ça semble être moins fréquent que dans les caisses bleues. Les caisses de ravitaillement bleues se rechargent également au bout d’un certain temps, ce qui vous permet de récupérer facilement d’autres jetons si nécessaire.

Pour utiliser les jetons trésors de la mer dans Ashika Island, vous devrez les utiliser dans les machines à trésors de la mer qui se trouvent dans les stations-service de la carte. Vous les trouverez facilement, elles ressemblent à des bornes d’arcade. Il suffit d’appuyer sur le bouton d’interaction pour utiliser le jeton.

L’utilisation d’un jeton vous donnera une récompense aléatoire allant d’une plaque d’armure à une arme en passant par des killstreaks. Vous pouvez utiliser la machine autant de fois que vous le souhaitez, mais n’oubliez pas que chaque jeton que vous récupérerez occupera un emplacement entier du sac à dos, tout ça pour une récompense aléatoire. Le jeu n’en vaudra pas toujours la chandelle.