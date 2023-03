Ce fusil d’assaut de Warzone 2 détruit tout sur Ashika Island

Alors que Warzone 2 met à disposition des joueurs de nombreuses armes, Booya, le streamer du Faze Clan, a révélé quelle était la meilleure arme à utiliser pour faire ses preuves sur Ashika Island, connue pour ses combats rapprochés, chargés d’adrénaline.

Avec le coup d’envoi de la Saison 2, les joueurs de Warzone 2 ont eu droit à une mise à jour d’ampleur qui a introduit une pléthore de nouveaux contenus sur le battle royale, avec comme fer de lance, Ashika Island, une nouvelle carte Resurgence qui offre de nombreuses possibilités de combats rapprochés.

Jusqu’à présent, cette nouvelle carte a été plutôt bien accueillie par les joueurs, qui ont apprécié le changement de rythme qu’elle apporte par rapport à Al Mazrah, qui est beaucoup plus grande. En raison de sa petite taille et de son rythme plus rapide, Ashika Island convient à un style de jeu différent, si bien que le mode Résurgence dispose d’une méta qui lui est propre.

L’article continue après la publicité

Si vous voulez faire des ravages sur Ashika Island et que vous vous demandez quel fusil d’assaut utiliser pour y parvenir, FaZe Booya, le gourou de Warzone 2, a révélé que le STB 556, pourtant négligé, est un choix de premier ordre sur cette carte, à condition bien sûr de miser sur les bons accessoires.

Le STB 556, l’arme de demain sur Warzone 2 ?

“C’est un AR très bien pour Ashika Island”, explique Booya dans une vidéo sur sa chaîne. “Je ne l’utiliserais probablement pas sur l’autre carte, Al Mazrah, à moins qu’il ne s’agisse d’un soutien pour un fusil de précision, mais sur Ashika Island, il est parfait.”

L’article continue après la publicité

Le STB 556, basé sur le populaire AUG des précédents titres de la franchise, manque de portée de dégâts par rapport aux autres armes méta de sa catégorie, comme l’ISO Hemlock et le TAQ-56. Sans surprise, il a eu du mal à s’imposer sur Al Mazrah jusqu’à présent, avec un taux de sélection de seulement 0,2 % selon WZ Ranked.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cependant, Booya pense que sa vitesse de tir et sa mobilité en font un choix idéal pour Ashika Island. Pour lui permettre de briller, il a misé sur le Bruen S-620 24,4″ qui va booster la vitesse des balles de l’arme et la portée de ses dégâts, de quoi le rendre plus viable dans les combats de moyenne portée. Il l’a associé au Komodo Lourd pour garder le recul horizontal sous contrôle.

L’article continue après la publicité

Canon : Bruen S-620 24,4″

Bruen S-620 24,4″ Bouche : Komodo Lourd

Komodo Lourd Laser : VLK LZR 7MW

VLK LZR 7MW Chargeur : Chargeur de 42 cartouches

Chargeur de 42 cartouches Lunette : Cronen Mini Pro

Ensuite, il a choisi d’utiliser le VLK LZR 7MW pour améliorer l’ADS et la vitesse de tir, afin de s’assurer de toujours réussir ses premiers tirs. Le youtubeur a également ajouté un Cronen Mini Pro pour améliorer la précision, mais n’importe quelle lunette peut convenir.

Enfin, le chargeur de 42 cartouches est parfait pour faire face à plusieurs ennemis d’un coup. Cette classe permet d’exploiter au maximum la légèreté et la cadence de tir du STB 556, tandis qu’Ashika Island, qui est une carte plus compacte, rend la portée et la vitesse réduites beaucoup moins problématiques.